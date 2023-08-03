探訪社區密境 文化局「解鎖社區Fun風趣」輕旅行開跑

暑假已進入下半場，想規劃出遊嗎？臺中市政府文化局以「解鎖社區Fun風趣」為主題，推出4條深度旅遊路線，包括彷彿置身普羅旺斯葡萄藤下的餐酒會體驗、穿梭舊城街區探索新鮮事的慢遊，還有沁涼溪邊洗蔥等童年記憶等等，共計7梯次，即日起網路報名，是疫後親子攜手探社區密境，認識地方風土人情首選！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 文化局副局長曾能汀今日宣布，今年度社區深度文化之旅啟程。曾副局長表示，台灣最美麗的風景就是人，臺中市有許多社區秘境值得探訪。文化局每年推出的深度文化之旅叫好又叫座。今年規劃4條深度文化體驗路線，將走訪臺中市5個行政區，路線涵蓋山、海、屯、城各區，串聯社區文史、生態、產業等特色，帶領民眾深入社區，走訪在地人才知道的特色景點與美食，還有社區達人帶你解鎖社區新玩法。四條社區深度文化之旅路線如下：一、跨越大甲、外埔、清水區的「溪南溪北-蔥！蔥！蔥！」，可以近距離與羊咩咩互動，體驗洗蔥樂趣並享用在地蔥料理。二、豐原區的「ESG follow me 蜈蚣崎趴趴走、笑談旱溪水源頭」，透過騎乘iBike與健行尋找旱溪源頭，還有植栽DIY體驗，推廣簡單永續生活理念。三、外埔區的「從崁頂遊到崁腳」，安排彷彿置身歐洲莊園的葡萄藤下餐酒會。四、中區「城市慢旅行」帶領遊客走進舊城品嚐市場美食，欣賞多元族群融合的城市面貌。文化局表示，2023臺中市社區深度文化之旅自8月4日(星期五)上午10時起開放網路報名，優先完成報名並繳費的民眾，將於旅遊活動當日獲贈炎夏出遊必備好物，數量有限送完為止，一起來解鎖社區Fun風趣吧！活動詳情及報名連結網址：https://community.culture.taichung.gov.tw/travel/由善啟航．讓愛傳承 禾繕基金會捐贈中市府2輛復康巴士挺果農做公益嚐鮮梨 臺中郵局愛無距「梨」活動登場「后里藝起玩」開跑 邀民眾遊后里短影音徵件拿獎金 小蔡電器台中旗艦店開幕 大牙擔任一日店長先「自肥」