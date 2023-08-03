河北洪災轉移122.9萬人　淶水縣多村被淹失聯

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據報導，截至3日10時，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。但官方已兩天未更新洪災死傷人數。
目前，河北省共出動搶險隊伍4700多支，超過10萬人，累計派出2200多個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對。
河北省防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人稱，本輪降雨過程尚未完全結束，局部地區仍有可能出現強降雨，水庫下洩流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續。
綜合新京報、極目新聞報導，河北淶水縣1日強降雨引發山洪，有網友發短影音稱三坡鎮部分村落失聯，影片顯示拒馬河河水暴漲將野三坡景區河兩岸低矮建築淹沒，有旅遊設施被沖毀。
另有影片顯示，洪水將村莊中低矮建築淹沒，一廠房主體被淹，僅有招牌露在水面外。
有網友3日發布求助稱，其家人住在淶水縣趙各莊鎮湯家莊村西坡根，已經失聯超過4天。當地房子多靠山修建，山裡很多小村子被淹，橋被沖毀，沒信號沒水沒電，處於失聯狀態，希望得到救援。
據報導，淶水縣應急局已派幾批救援隊去救援，因通訊中斷未及時回饋訊息，導致部分村落處於失聯狀態。淶水縣養路工區工作人員稱，本次強降雨導致部分道路受損，正在搶通。
據新浪熱點報導，中共淶水縣委宣傳部今天傍晚通報稱，全縣15鄉鎮、284村（山區5鄉鎮、97村）、野三坡景區全境受災。其中，知名的野三坡景區遭受毀滅性損毀，全縣暫無人員死亡報告。（編輯：楊昇儒）1120803