卡努颱風今晚到明清晨最接近新北 侯友宜呼籲減少外出
新北市長侯友宜今（3）日晚間18時主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指出雖然預估颱風暴風圈於明日清晨逐漸遠離，也會解除陸上颱風警報，但今日入夜後到明天清晨，是颱風影響新北市最明顯的時間，請市民朋友減少外出，如有必要的勤務或工作，一定要維護自身安全。新北市政府也於晚間8時宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布明日照常上班及上課。
記者吳嘉億／新北報導
依據氣象局與本市天氣團隊研判，卡努颱風目前位於新北市東北方約330公里海面，以時速8公里速度，逐漸轉向東北東，維持中度颱風強度，過去3小時略為減弱且中心有打轉的現象，預估晚間至明日清晨，暴風圈將短暫接觸東北角陸地，然後逐漸朝向東北東方向前進。入夜後，北海岸雨勢較為明顯，且有10到11級陣風，也會有長浪發生。
侯友宜表示，今天到目前為止受理了112件，路樹倒塌51件，電線掉落13件，都已處理完畢，到現在沒有傳出重大災情，今晚更應該特別小心，因為整個風雨還是很強，還是希望做好防颱工作。
工作會報上侯友宜也指示各局單位持續強化預警監控，請水利局注意轄內河川水位，由於石門水庫已進行調節性洩洪，加上天文暴潮的水位上漲，只要到達警戒水位，就要趕快採取應變措施；農業局則要掌握漁船進港、船纜固定及漁工安置安全情形；工務局則是要掌握台9線、台9甲及台2線等黃色警戒路段與道路管制及封路作業訊息，隨時與公路總局保持聯繫；至於已整備好易致災區域，也請各單位繼續待命。
針對卡努颱風持續影響，新北市政府也發布大漢溪左岸三重重新橋至新莊 21 號越堤道間横移門、越堤道及堤外便道將持續關閉，明日請上班民眾及早因應改道。