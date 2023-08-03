不斷更新／卡努颱風龜速走！亂國際、國內航班　9航空異動懶人包

卡努颱風今晚到明清晨最接近新北　侯友宜呼籲減少外出

▲侯友宜主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指出今晚到明日清晨最接近新北，呼籲市民減少外出。（圖 ／新北市政府提供）
▲侯友宜主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指出今晚到明日清晨最接近新北，呼籲市民減少外出。（圖 ／新北市政府提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（3）日晚間18時主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指出雖然預估颱風暴風圈於明日清晨逐漸遠離，也會解除陸上颱風警報，但今日入夜後到明天清晨，是颱風影響新北市最明顯的時間，請市民朋友減少外出，如有必要的勤務或工作，一定要維護自身安全。新北市政府也於晚間8時宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布明日照常上班及上課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依據氣象局與本市天氣團隊研判，卡努颱風目前位於新北市東北方約330公里海面，以時速8公里速度，逐漸轉向東北東，維持中度颱風強度，過去3小時略為減弱且中心有打轉的現象，預估晚間至明日清晨，暴風圈將短暫接觸東北角陸地，然後逐漸朝向東北東方向前進。入夜後，北海岸雨勢較為明顯，且有10到11級陣風，也會有長浪發生。

侯友宜表示，今天到目前為止受理了112件，路樹倒塌51件，電線掉落13件，都已處理完畢，到現在沒有傳出重大災情，今晚更應該特別小心，因為整個風雨還是很強，還是希望做好防颱工作。

工作會報上侯友宜也指示各局單位持續強化預警監控，請水利局注意轄內河川水位，由於石門水庫已進行調節性洩洪，加上天文暴潮的水位上漲，只要到達警戒水位，就要趕快採取應變措施；農業局則要掌握漁船進港、船纜固定及漁工安置安全情形；工務局則是要掌握台9線、台9甲及台2線等黃色警戒路段與道路管制及封路作業訊息，隨時與公路總局保持聯繫；至於已整備好易致災區域，也請各單位繼續待命。

針對卡努颱風持續影響，新北市政府也發布大漢溪左岸三重重新橋至新莊 21 號越堤道間横移門、越堤道及堤外便道將持續關閉，明日請上班民眾及早因應改道。

▲侯友宜主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指示各局單位持續強化預警監控。（圖 ／新北市政府提供）
▲侯友宜主持卡努颱風災害應變中心一級開設第3次工作會報，指示各局單位持續強化預警監控。（圖 ／新北市政府提供）

 

更多「卡努颱風來襲」相關新聞。

中颱卡努襲北台風雨逐漸增加　侯友宜視察水利防洪設施

快訊／沒事別出門！17縣市「豪雨特報」　卡努颱風今晚最兇猛

因應卡努颱風降雨　石門水庫接近滿庫不排除洩洪

不斷更新／卡努颱風滯留打轉！豪大雨炸17縣市　暴風圈緊貼北台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀