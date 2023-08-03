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回歸拉力本質 Subaru Motorsport打造WRX拉力賽車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

相信大家都知道Subaru引以為傲的水平對臥引擎以及全時四輪傳動技術，讓車輛擁有平穩的操控表現，而其實過去他們在拉力賽的戰場上可說是表現優異，現在他們的運動賽事部門又再次讓WRX有了戰力，經過調教的WRX拉力賽車擁有324匹最大馬力，即將爭戰2024年的ARA錦標賽。

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Subaru Motorsport部門打造了一輛WRX拉力賽車，即將挑戰今年的ARA錦標賽。
Subaru Motorsport部門打造了一輛WRX拉力賽車，即將挑戰今年的ARA錦標賽。
這是一個經歷了18個月改造的故事，Subaru Motorsport將現行的WRX進行改造，並且將其變成一輛拉力賽車，這輛車是專門為了參加參加美國拉力賽車協會錦標賽(American Rally Association championship)所打造的車輛，他們即將在8月24~25日於明尼蘇達州的Ojibwe Forests Rally拉力賽當中首次亮相，這輛車除了原廠的支援之外，還與合作夥伴Vermont SportsCar共同打造，從裡到外都經過了重新設定，讓車輛更適合拉力賽使用。

根據ARA的規定，引擎將要配置33mm的限流器並且只能有22psi的增壓值，但即便如此2.0升水平對臥四缸渦輪增壓引擎依舊可以創造出高達324匹的最大馬力以及52.6公斤米的峰值扭力，透過六速密齒比的手排變速箱傳遞動力至四個輪子，而懸吊系統採用了賽事專用的等級配置，底盤的架構、連趕以及輪轂也都是特製過的，車身的外殼採用特殊焊接處理，並且配置上符合安全規格的防滾架，82公升的油箱也使用了防爆材質，Sparco ADV Prime賽車專用座椅搭配讓車手可以牢牢被固定。

外部的樣貌也加上了碳纖維寬體套件，這個套件是從0開始設計，考慮到許多空氣動力學，並且配合後方的超巨大尾翼進行改良，希望這輛車可以在拉力賽場上有著絕佳的成績，或許有一天可以看到這輛車來到台灣展演也說不定呢。

WRX拉力賽車是專門為了ARA拉力賽事而生，因此引擎動力的改裝並沒有非常亮眼。
WRX拉力賽車是專門為了ARA拉力賽事而生，因此引擎動力的改裝並沒有非常亮眼。
引擎必須配置33mm的限流器，增壓值也僅能設定在22psi而已。
引擎必須配置33mm的限流器，增壓值也僅能設定在22psi而已。
內裝看得出來非常戰鬥，完全就是廠車化的設定。
內裝看得出來非常戰鬥，完全就是廠車化的設定。
整輛車的空力套件都重新設計，配合後面大尾翼讓空力表現更好，懸吊也看得出來加高許多。
整輛車的空力套件都重新設計，配合後面大尾翼讓空力表現更好，懸吊也看得出來加高許多。
這輛車將會在8月24~25日於明尼蘇達州的Ojibwe Forests Rally拉力賽當中首次亮相
這輛車將會在8月24~25日於明尼蘇達州的Ojibwe Forests Rally拉力賽當中首次亮相

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