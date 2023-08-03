回歸拉力本質 Subaru Motorsport打造WRX拉力賽車

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這是一個經歷了18個月改造的故事，Subaru Motorsport將現行的WRX進行改造，並且將其變成一輛拉力賽車，這輛車是專門為了參加參加美國拉力賽車協會錦標賽(American Rally Association championship)所打造的車輛，他們即將在8月24~25日於明尼蘇達州的Ojibwe Forests Rally拉力賽當中首次亮相，這輛車除了原廠的支援之外，還與合作夥伴Vermont SportsCar共同打造，從裡到外都經過了重新設定，讓車輛更適合拉力賽使用。
根據ARA的規定，引擎將要配置33mm的限流器並且只能有22psi的增壓值，但即便如此2.0升水平對臥四缸渦輪增壓引擎依舊可以創造出高達324匹的最大馬力以及52.6公斤米的峰值扭力，透過六速密齒比的手排變速箱傳遞動力至四個輪子，而懸吊系統採用了賽事專用的等級配置，底盤的架構、連趕以及輪轂也都是特製過的，車身的外殼採用特殊焊接處理，並且配置上符合安全規格的防滾架，82公升的油箱也使用了防爆材質，Sparco ADV Prime賽車專用座椅搭配讓車手可以牢牢被固定。
外部的樣貌也加上了碳纖維寬體套件，這個套件是從0開始設計，考慮到許多空氣動力學，並且配合後方的超巨大尾翼進行改良，希望這輛車可以在拉力賽場上有著絕佳的成績，或許有一天可以看到這輛車來到台灣展演也說不定呢。