日本新科女議員被爆女優黑歷史 曾涉外相林芳正「性愛瑜珈醜聞」
日本高槻市新科議員、39歲的山崎麻里子，被《週刊文春》踢爆曾是AV女優，藝名是「矢崎誠」（矢崎まこと），她當時演出的AV作品也被挖出來。除此之外，現任日本外務大臣林芳正2018年擔任文部科學大臣時，曾鬧出「公車私用」醜聞，搭乘公務車去前AV女優開設的「情色瑜珈教室」，當時引發軒然大波的醜聞女主角，就是山崎麻里子。
國際中心楊雅婷／綜合報導
日本《週刊文春》報導指出，山崎麻里子對外宣稱自己會走上政治之路，是因為在新冠疫情期間染疫，讓她對人生改觀。她在2020年加入眾議員池下卓團隊，擔任秘書一職，今年4月出馬角逐地方議員，以新人之姿當選高槻市議員。
山崎當選議員後，她當過AV女優的黑歷史也被挖出來。據了解，她曾以「矢崎誠」（矢崎まこと）的藝名演出AV作品，而且這些作品仍可在網路上找得到。
特別的是，現任日本外務大臣林芳正2018年擔任文部科學大臣期間，因為搭公務車到東京惠比壽的瑜珈教室，爆出「公車私用」爭議。更誇張的還在後頭，這間瑜珈教室並非單純上瑜珈課的地方，而是「情色按摩館」，不僅一對一指導客人瑜伽，還會幫客人「精油按摩」。事後林芳正澄清他只是去上「一般」瑜伽課程與指壓按摩，瑜伽教室老闆則否認自己當過AV女優，這位「女主角」就是山崎麻里子。
對此，山崎麻里子並未否認曾參與過AV演出，但她強調是從事「泳裝、女偶像的演藝活動」，至於「情色瑜珈教室」事件，她表示自己只是在館珈教室從事行政工作，根本沒有跟林芳正說過話，也不認識對方。