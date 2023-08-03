開學後管更嚴！中國9月起「兒童上網限40分鐘」 晚上10點就斷網
中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）對青少年、兒童使用網路、遊玩線上遊戲的時間一再進行限制，盼能「打擊網路成癮問題」。日前網信辦公布新規，宣布自今年9月2日起將全面禁止兒童與青少年在晚間10點至隔日早上6點上網，同時也規定未滿8歲的兒童每天只能使用網路40分鐘，16至17歲的青少年則是有著最多使用2小時的每日上限。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國網信辦最新通告，自今年9月2日起這項新規定即將生效，這項規定主要針對18歲以下的未成年者，禁止他們在晚上10點過後至隔天早上6點之前使用手機等行動設備上網，且要求通訊業者必須在智慧型手機內安裝「未成年管制」軟體，用來管制顯示「與年齡相符」的內容，例如3歲以下的兒童只能觀看、聆聽歌曲或其他形式的音樂及影片；12歲以上的青少年則可觀看與教育資料有關的內容與新聞，而緊急求援服務和管制內的教育內容則不受此限。
於此同時，8歲以下的兒童也被規定使用時間每天最多只能上網40分鐘，16至17歲的青少年則是每天最多只能使用2小時。
這項最新的研究規定將過去的「青少年模式」，全面升級為「未成年人模式」，並把未成年人分成五個年齡層，包含不滿3歲、3歲以上不滿8歲、8歲以上不滿12歲、12歲以上不滿16歲、16歲以上不滿18歲；想要退出「未成年人模式」就必須經過家長的驗證同意，預計覆蓋範圍從手機、平板等硬體，到應用程式商店等軟體服務都被列入其中。
網信辦稱這是為了替為未成年人營造安全健康的網路環境，家長可以使用家長的帳號來針對某些「未成年人模式」下的訊息內容進行審核與豁免，不過法規明令禁止未成年人使用的應用程式和服務則不在範圍內。