妻子揭發丈夫外遇 就靠5歲女兒這句話：爸爸為什麼不親你？
泰國一對夫妻近日為5歲女兒慶生，拍攝全家福照片時，妻子要求丈夫親她的臉頰一下，但這麼微小的請求，丈夫卻顯得很勉強。丈夫外出後，女兒突然問媽媽說：「你知道為什麼爸爸現在都不親你嗎？」女兒之後透露的訊息，讓這位人妻意識到丈夫早有外遇。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這對泰國夫婦結婚8年，妻子叫作珍（Khun Jean），兩人育有一個女兒。原本一家人生活幸福穩定，但丈夫因為工作的緣故，經常不在家，珍希望丈夫晚上能多陪女兒，或是陪陪自己，但丈夫都以工作為由晚歸，對家人越來越冷淡，讓珍相當不滿。
就在今年女兒5歲生日時，珍希望拍攝一張全家福，並要求丈夫親吻她的臉頰，但丈夫卻非常抗拒，最後為了拍照勉強答應。後來吃蛋糕時，丈夫發現家裡的水沒了，到樓下超市買水時，女兒突然對珍說：「你知道為什麼爸爸現在都不親你嗎？每天下午爸爸會跟一個美女親親，他們會一起接我放學回家，爸爸叫我不能跟你說，這是我跟爸爸的秘密，我現在告訴你也是我們之間的秘密喔！」
這時珍才知道丈夫對自己冷淡的原因，是因為他早已有了新戀情。丈夫買水回來後，她馬上提出離婚，並且要求財產分配和女兒的監護權。她的女兒相當愧疚，一直覺得是自己害爸媽離婚，珍只能安慰女兒「這不是你的錯」，希望孩子的童年不會因此留下陰影。