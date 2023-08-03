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釀獨立參選？郭台銘見完旅美好手張育成　提七大體育政策三管齊下

▲永齡基金會創辦人郭台銘近期訪美，觀賞在美國大聯盟（MLB）打拼的我國棒球好手「國防部長」張育成的風采。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲永齡基金會創辦人郭台銘近期訪美，觀賞在美國大聯盟（MLB）打拼的我國棒球好手「國防部長」張育成的風采。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選中華民國中華民國總統，目前正在訪美行程，今（3）日他前往水手隊球場，為在客場出賽的台灣好手「國防部長」張育成加油打氣，他晚間在臉書上提出體育政策方向，主張應從支持「競技體育」、鼓勵「全民體育」以及擴大「體育消費」三管齊下，他也認為，「體力就是國力，強國必先強身」，政府應該大幅提高對體育環境的軟硬體投資，鼓勵民間企業投入體育產業的經營與支持，並給予選手更好的培訓與環境。

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以下是郭台銘提出的七大體育政策方向：

一、三至八歲兒童發放「體育運動禮金」：

鼓勵孩子參與體育、游泳、球類、體育夏（冬）令營等活動，培養孩子從小運動的好習慣，減輕家長負擔，更可以鼓勵體育運動課程開設，促進更多體育專長人才就業機會，促進整體體育休閒產業的活絡。

二、九至十八歲學生發放「體育賽事禮金」：

鼓勵學生親臨現場觀賞體育與運動賽事，培養未來「有償」體育賽事消費人口與習慣。九至十八歲觀賞體育賽事活動，大多會由家長陪伴前往，更能擴大整體消費人口與收入。賽事收入與觀賞人口，不但能鼓勵各縣市賽事活動舉辦，更可給選手更多實戰機會。

三、公私協力，鼓勵企業贊助選手、經營球隊、投資體育：

修改過時的法令規章，擴大租稅等政策手段，鼓勵優質企業投入體育環境的經營，將企業品牌、行銷經營的know-how引入體育活動，讓運動不僅是明星崇拜、健康休閒，更能成為一種時尚與lifestyle。

四、擴大政府體育投資，爭取主辦國際賽事：

中央政府體育預算為130億元，連總預算1%都不到，這還是加計運動發展基金與特別預算的「虛胖」結果，政府應加速體育環境的投資，公務預算應達到中央政府總預算1%。尤其政黨輪替後，兩岸關係和緩，台灣應爭取主辦更多國際級賽事，提升台灣運動風氣以及運動產業鏈。

五、充實體育場館設備與運動課程，滿足「全齡化」需求：

中央政府應編列預算，補助縣市運動中心、學校場館充實硬體設備與軟體課程。上課時間，提供學生、運動員更好的訓練場地，下課時段，提供民眾更多元的運動場地選擇。不論是硬體設施更新與軟體課程規劃，都應該考慮老、中、青與兒童的「全齡化」需求。

六、運動選手打造更好職涯規劃：

許多孩子都愛運動，但孩子與家長永遠在運動、求學與就業上面臨三難。我主張，政府應該提供體育學生與運動員適當的「營養代金」，體育學生與運動員回饋合理時數，前往基層擴散運動知識與風氣。政府設立平台，為結束選手生涯的運動員媒合符合專長的工作。

七、從照顧選手出發，擴大單項協會參與功能：

過去屢傳單項協會人事傾軋、利益糾葛以及疏於照護選手的憾事，政府應積極輔導各單項協會之運作，從選手與運動推廣的角度，擴大單項協會的參與，協助整體運動環境的提升。

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