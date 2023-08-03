▲ 《臺灣米其林指南 2023》 完整名單將於 8 月 31 日發布

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廣受喜愛的必比登推介是推薦提供「物有所值」美食的店家，今年名單將於發布會前一周的 2023 年 8 月 23 日，透過新聞稿及網站和 App 的文章公布。
《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的：米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。
在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式 — 在每年年度的發布會之前，定期先即時新增新入選的餐廳名單至指南名單中。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站以及 App（可於 iOS 及 Android 下載）上。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳能有更多機會受到關注。米其林星、必比登推介及米其林綠星則維持年度發布，在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級。