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《臺灣米其林指南 2023》 完整名單將於 8 月 31 日發布

▲ 《臺灣米其林指南 2023》 完整名單將於 8 月 31 日發布
▲ 《臺灣米其林指南 2023》 完整名單將於 8 月 31 日發布

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米其林很宣布《臺灣米其林指南 2023》完整餐廳入選名單將於 2023 年 8 月 31 日發布。

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在邊境重開、國際旅遊重啟的熱絡氣氛中，眾所期待的《臺灣米其林指南 2023》發布會暨晚宴將於 2023 年 8 月 31 日於臺北文華東方酒店舉行。這項活動表彰廚藝的卓越，並標舉《臺灣米其林指南》涵蓋的臺北、臺中、臺南及高雄四地大廚與餐廳團隊的成就。

廣受喜愛的必比登推介是推薦提供「物有所值」美食的店家，今年名單將於發布會前一周的 2023 年 8 月 23 日，透過新聞稿及網站和 App 的文章公布。

《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的：米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式 — 在每年年度的發布會之前，定期先即時新增新入選的餐廳名單至指南名單中。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站以及 App（可於 iOSAndroid 下載）上。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳能有更多機會受到關注。米其林星、必比登推介及米其林綠星則維持年度發布，在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級。

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