▲ 不僅是聯名！Gogoro x 無印良品因這「兩關鍵」而更精彩！

我是廣告 請繼續往下閱讀
先來個回憶殺，憶起 2015 年 Gogoro 推出之前，台灣機車品牌與市場雖然舉世聞名，但綜觀各大主流品牌所推出的車款外型，莫不皆以相同陽剛風格為主，各車型間的造型設計差異不大，從速克達到檔車車款，幾乎沒有例外。
而從 2015 年 Gogoro 推出創業代表作 1-Series 開始，明顯可以感受出 Gogoro 期望打造與過往截然不同的機車設計語彙，此方向確實前無古人，經過多年經營，Gogoro 似乎已成台灣機車文化中的「小清新」，也可説是「小文青」，與其他品牌產生明顯差異，也因此吸引許多喜愛與眾不同的族群紛紛入手。
經過多年的設計能量累積，在 2020 年有了階段性的成果發表，與於設計面同樣擁有出色能量的 MUJI無印良品攜手打造 Gogoro VIVA Plus 車款，外觀披上了獨特的「無印白」風格，不僅於當時造成話題，更吸引無印迷爭相收藏。
立基於先前出色的合作經驗，2023 年 Gogoro 與 MUJI無印良品再次攜手合作，此次更邀請國際設計大師、同時也是 MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀。身為 Gogoro 愛好者與車主，深澤直人以 Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro VIVA 兩車型為基礎，並思考 Gogoro 對於自然環境的尊敬與低痕理念，融入 MUJI無印良品對於色彩設計的自然思維，深澤直人特別選出兩大自然原色：原色棕與原色灰為主色調加以設計，因此在 Gogoro VIVA MIX ME 與 Gogoro VIVA ME 兩款聯名車型上的色彩運用上並非只是簡單換殼換色而已，而是源自於兩方對於品牌價值的高度共鳴所打造。
除了顏色運用大有學問，會選擇 Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro VIVA 兩車型同樣有其巧思，正是因為兩款車皆擁有輕鬆好上手的優勢，就如同 MUJI無印良品以自然、簡單的風格完美融入生活一樣，因皆擁有短軸距、低座高等特色，各種身材的騎士都可以立刻上手。此外，Gogoro VIVA MIX 更配備有一鍵倒車輔助、省力中柱、座墊下的 23.9 公升置物容積，搭載前後雙避震懸吊系統與前後雙碟剎的煞車規格，帶來同級最佳主動安全表現。
此次聯名也透過深澤直人所選出的原色棕與原色灰為主題，精心設計出了一系列配件，包含安全帽、連身式雨衣、磁吸巧納包萬用提袋、磁吸巧納包角落小袋、可攜式置杯袋、防撥水遮陽裙等一應俱全，搭配車輛使用，整體風格更為完整一致。就如同無印迷一樣，當用了其中一項，就會想把全身服裝或全家部品全換成 MUJI 無印良品的產品般著迷！
永續理念的延伸 聯名產品背後的環保價值
若再仔細端倪 Gogoro VIVA MIX ME 與 Gogoro VIVA ME 兩款聯名車型的外觀設計，可以發現除了 Gogoro 率先於同級採用的 100% 可回收聚丙烯（PP）材質打造車體以外，在 Gogoro VIVA MIX ME 相當具特色的車側鋁合金飛旋踏板外殼處，更首次使用 PCR PP（Post-Consumer Recycled Polypropylene）回收再生原料，藉此透露了此次兩者聯名的另一個關鍵：環保與永續。
身為台灣首個承諾 RE100 全球再生能源倡議的交通載具品牌，Gogoro 生產工廠的再生能源佔比達四成，旗下指定門市使用綠電的比例高達 100%，Gogoro 目標於 2050 年時旗下工廠全面使用再生能源，並積極於旗下車款使用 100% 可回收的 PP 材質。以上的努力，說明著 Gogoro 不僅打造電動機車，更在許多消費者所看不到的面向中，積極朝向永續城市藍圖努力前進，期望與更多人共同達成環保永續。
MUJI無印良品的品牌理念，正是以營造好感生活與好感社會戮力前進，積極邀請顧客共同實踐資源再生，創造出社區共好的循環，例如，MUJI無印良品在門市內免費提供過濾水，減少一次性容器使用，並攜手在地農家與企業，與優良夥伴共同成長；不僅如此，MUJI無印良品也為「枯危木」、「樂土」（水庫淤泥）等廢棄材質重新賦予生命，並將其運於旗下店面。MUJI無印良品與環境共生共好的經營理念，與 Gogoro 不謀而合，更是此次兩者聯名背後最具價值的意涵。
從美學到永續 兩者聯名的真諦
或許對於消費者而言，此次 Gogoro 與 MUJI無印良品兩者的聯名車款，表面上只是兩車系全新配色與周邊商品的推出，但在當前環境議題持續發酵之際，永續與環境共生成為刻不容緩的議題，選擇對的載具就是為未來投下正確的一票，在 Gogoro 與 MUJI無印良品兩企業的領頭示範下，或許也能於交通載具市場激起漣漪，讓更多企業加入此行列，在行銷之餘也能更為重視永續與環保，提供消費者除了美感以外，也更具環保價值的生活選擇。