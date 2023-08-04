【試駕】在電氣化時代Mitsubishi Eclipse Cross PHEV是不該被忽略的好車

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2021年Mitsubishi推出小改Eclipse Cross，而之前則因應電氣化趨勢則帶來Eclipse Cross PHEV，Eclipse Cross PHEV與一般燃油Eclipse Cross最大差異就是搭載PHEV插電式油電系統，其中引擎方面改配置2.4升自然進氣搭配前具有前82 hp、後95hp輸出的電動馬達，進而繳出188hp綜效馬力。除動力系統有所不同外，Eclipse Cross PHEV受惠於電動馬達助益，因而在起步方面有著更加迅速如電動車般無遲滯的加速反應，不過隨著速度逐漸攀升再加速力道則沒有預期中強烈，但這只是感覺，因為看儀表其實時速早已超過法規速限。
作為PHEV車型自當有著其它Hybrid車型所沒有的驅動模式，為對應不同道路環境Eclipse Cross PHEV擁有串聯行駛、並聯行駛等模式，當加速或爬坡時會採串聯行駛模式，此時是引擎發電馬達驅動，若在高速巡航則會改以並聯行駛模式，透過引擎與馬達一同驅動，達到更流暢的加速表現。除串聯與並聯行駛Eclipse Cross PHEV也具備純電行駛模式，在所配置的13.8kWh電池滿電情況下，能提供54公里行駛里程，極速也有135km/h表現，也就是說若滿電狀態出門，在條件得宜情況下可說等同於開著純電動車，就算引擎介入Eclipse Cross PHEV也有57.1km/L驚人的平均油耗。
Eclipse Cross PHEV除加速表現讓人滿意外，當環境來到山路Eclipse Cross PHEV也沒讓人失望，在S-AWC全時四輪控制系統輔佐下，於彎中可感受到四輪緊緊咬住路面，其穩定的循跡表現搭配俐落地指向性和將側傾大幅抑制的懸吊系統，給予不僅讓人感到放心甚至還會有想進一步加快速的念頭。Eclipse Cross PHEV不僅能在山路提供令人驚豔的動態表現，作為休旅車在處理坑洞與路面不平之處也有相當高水準的演出，沒有多數日系車略為空洞的回饋，Eclipse Cross PHEV更多的是紮實穩定且精緻的反應，相對舒適的表現用日常通勤或滿載出遊，都能獲得全車乘員的稱讚。
進入座艙Eclipse Cross PHEV與燃油車型並無不同，同樣維持著有時代差略為老態的格局，不過這並不影響使用感受，配置的9吋中控螢幕支援3D環景影像輔助等多項功能，較為可惜之處就未有提供Apple CarPlay與Android Auto連接功能。由於為PHEV車型因此中控螢幕與儀表有提供引擎、馬達作動資訊，另外排檔桿也換成PHEV車型專有造型。至於主動安全部分也有ACC主動車距控制巡航、FCW主動式智慧煞車輔助含行人偵測、LDW車道偏移警示、LCA車道變換輔助、BSW盲區偵測警示、RCTA後方來車警示等系統，唯一欠缺就是少了車道維持系統，也就是說沒有Level 2半自動駕駛功能。
Eclipse Cross PHEV雖少了Apple CarPlay與Android Auto連接與Level 2半自動駕駛功能，但在Dynamic Shield設計語彙勾勒出動感外型，與4,545mm車長、2,670mm軸距、後座椅背可調規劃出寬敞舒適的乘坐環境，和具備54公里純電行駛里程、135km/h極速、57.1km/L平均油耗，及紮實且舒適的成乘坐感受、穩定動態表現下，Eclipse Cross PHEV其實有著許多你不容忽視的優點。