新臺幣 105.9 萬起 / 年販目標 2 萬台　第 6 代 Honda CR-V 正式售價公佈

【試駕】在電氣化時代Mitsubishi Eclipse Cross PHEV是不該被忽略的好車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

電氣化儼然是未來趨勢，而現今也已有不少電動車可選，但現階段純電車仍會讓人有里程焦慮，然而論最接近純電車就屬PHEV系統。除了電氣化現今車市又已休旅車最熱門，於是乎Mitsubishi結合兩者帶來Eclipse Cross PHEV，雖然並非最新世代車型，但優異的產品本質卻是不容被忽視。

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2021年Mitsubishi推出小改Eclipse Cross，而之前則因應電氣化趨勢則帶來Eclipse Cross PHEV，Eclipse Cross PHEV與一般燃油Eclipse Cross最大差異就是搭載PHEV插電式油電系統，其中引擎方面改配置2.4升自然進氣搭配前具有前82 hp、後95hp輸出的電動馬達，進而繳出188hp綜效馬力。除動力系統有所不同外，Eclipse Cross PHEV受惠於電動馬達助益，因而在起步方面有著更加迅速如電動車般無遲滯的加速反應，不過隨著速度逐漸攀升再加速力道則沒有預期中強烈，但這只是感覺，因為看儀表其實時速早已超過法規速限。

因電動馬達助益和可純電行駛，因此Eclipse Cross PHEV有著相當迅速的加速反應。
因電動馬達助益和可純電行駛，因此Eclipse Cross PHEV有著相當迅速的加速反應。
搭載2.4升自然進氣引擎與前82 hp、後95hp輸出電動馬達。
搭載2.4升自然進氣引擎與前82 hp、後95hp輸出電動馬達。
整體加速沒有猛烈的表現，但其實在不知不覺中就已衝至高速。
整體加速沒有猛烈的表現，但其實在不知不覺中就已衝至高速。
作為PHEV車型自當有著其它Hybrid車型所沒有的驅動模式，為對應不同道路環境Eclipse Cross PHEV擁有串聯行駛、並聯行駛等模式，當加速或爬坡時會採串聯行駛模式，此時是引擎發電馬達驅動，若在高速巡航則會改以並聯行駛模式，透過引擎與馬達一同驅動，達到更流暢的加速表現。除串聯與並聯行駛Eclipse Cross PHEV也具備純電行駛模式，在所配置的13.8kWh電池滿電情況下，能提供54公里行駛里程，極速也有135km/h表現，也就是說若滿電狀態出門，在條件得宜情況下可說等同於開著純電動車，就算引擎介入Eclipse Cross PHEV也有57.1km/L驚人的平均油耗。

Eclipse Cross PHEV可使用AC與DC充電，AC（220V/110V）約4/10小時，使用CHAdeMo規格快充則僅需25分鐘即可充到80%電量。
Eclipse Cross PHEV可使用AC與DC充電，AC（220V/110V）約4/10小時，使用CHAdeMo規格快充則僅需25分鐘即可充到80%電量。
Eclipse Cross PHEV擁有串聯行駛、並聯行駛與純電等模式。
Eclipse Cross PHEV擁有串聯行駛、並聯行駛與純電等模式。
可自行切換Save與Charge模式。
可自行切換Save與Charge模式。
Eclipse Cross PHEV除加速表現讓人滿意外，當環境來到山路Eclipse Cross PHEV也沒讓人失望，在S-AWC全時四輪控制系統輔佐下，於彎中可感受到四輪緊緊咬住路面，其穩定的循跡表現搭配俐落地指向性和將側傾大幅抑制的懸吊系統，給予不僅讓人感到放心甚至還會有想進一步加快速的念頭。Eclipse Cross PHEV不僅能在山路提供令人驚豔的動態表現，作為休旅車在處理坑洞與路面不平之處也有相當高水準的演出，沒有多數日系車略為空洞的回饋，Eclipse Cross PHEV更多的是紮實穩定且精緻的反應，相對舒適的表現用日常通勤或滿載出遊，都能獲得全車乘員的稱讚。

Eclipse Cross PHEV在彎中擁有相當穩定且側傾小的動態表現。
Eclipse Cross PHEV在彎中擁有相當穩定且側傾小的動態表現。
紮實且精緻的路感回饋，作為休旅車Eclipse Cross PHEV有著高水準的乘坐感。
紮實且精緻的路感回饋，作為休旅車Eclipse Cross PHEV有著高水準的乘坐感。
有提供Tarmac、Gravel、Snow、Normal、Eco模式。
有提供Tarmac、Gravel、Snow、Normal、Eco模式。
進入座艙Eclipse Cross PHEV與燃油車型並無不同，同樣維持著有時代差略為老態的格局，不過這並不影響使用感受，配置的9吋中控螢幕支援3D環景影像輔助等多項功能，較為可惜之處就未有提供Apple CarPlay與Android Auto連接功能。由於為PHEV車型因此中控螢幕與儀表有提供引擎、馬達作動資訊，另外排檔桿也換成PHEV車型專有造型。至於主動安全部分也有ACC主動車距控制巡航、FCW主動式智慧煞車輔助含行人偵測、LDW車道偏移警示、LCA車道變換輔助、BSW盲區偵測警示、RCTA後方來車警示等系統，唯一欠缺就是少了車道維持系統，也就是說沒有Level 2半自動駕駛功能。

Eclipse Cross PHEV外觀和燃油車型相同，運用Dynamic Shield設計語彙勾勒出動感身形。
Eclipse Cross PHEV外觀和燃油車型相同，運用Dynamic Shield設計語彙勾勒出動感身形。
與燃油車型同為18吋輪圈，但Eclipse Cross PHEV為旋風造型。
與燃油車型同為18吋輪圈，但Eclipse Cross PHEV為旋風造型。
車側與車尾有PHEV銘牌來彰顯身分。
車側與車尾有PHEV銘牌來彰顯身分。
Eclipse Cross PHEV座艙設計已有些老態。
Eclipse Cross PHEV座艙設計已有些老態。
9吋中控螢幕提供許多功能，但就缺少Apple CarPlay與Android Auto連接。
9吋中控螢幕提供許多功能，但就缺少Apple CarPlay與Android Auto連接。
配備360度環景影響輔助系統。
配備360度環景影響輔助系統。
排檔操作方式與燃油車型不同，P檔位置操作不順手。
排檔操作方式與燃油車型不同，P檔位置操作不順手。
撥片是用於調整煞車動能回收力道。
撥片是用於調整煞車動能回收力道。
前座具有加熱功能。
前座具有加熱功能。
椅背可調與2,670mm軸距創造不俗的乘坐感受。
椅背可調與2,670mm軸距創造不俗的乘坐感受。
前後座都配有天窗。
前後座都配有天窗。
有ACC主動車距控制巡航，可惜未有車道置中功能。
有ACC主動車距控制巡航，可惜未有車道置中功能。
Eclipse Cross PHEV雖少了Apple CarPlay與Android Auto連接與Level 2半自動駕駛功能，但在Dynamic Shield設計語彙勾勒出動感外型，與4,545mm車長、2,670mm軸距、後座椅背可調規劃出寬敞舒適的乘坐環境，和具備54公里純電行駛里程、135km/h極速、57.1km/L平均油耗，及紮實且舒適的成乘坐感受、穩定動態表現下，Eclipse Cross PHEV其實有著許多你不容忽視的優點。

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