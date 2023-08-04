【車勢星聞】電影《GT：跨界玩家》集結近60台GT-R賽道共襄盛舉，GT-R Nismo GT3也現身

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改編自真人真事的電影《GT：跨界玩家》描述年僅19歲的《跑車浪漫旅》電競玩家揚馬登伯勒，在2011年參加由Nissan舉辦的電競比賽「GT學院」後，成功入選加入職業賽車手的團隊，並且最終打敗眾多對手，完成稱霸真實賽道的夢想。電影活動邀請到姚元浩隸屬車隊SVR極速境界賽車學院（Speed Verse Racing）共襄盛舉，姚元浩也特別駕駛車隊的Nissan GT-R Nismo GT3上賽道，他於訪談時笑道：「其實我真的很期待《GT：跨界玩家》這部電影，因為我的經歷跟男主角非常像，當時為了參加比利時斯帕拉力賽，我花了很多時間利用電競遊戲、賽車模擬器等做訓練，經歷不少的挫折才能有現在的這一點成就，希望下次在這裡比賽能站上凸台最高的的位置（冠軍）！」坤達與吱吱則兩人分別搭乘安全車下賽道體驗賽車運動，坤達於記者會時笑道：「教練在大直線加速時，」坐在副駕體驗的我居然默默留下兩行淚，我覺得應該不是害怕啦，是冷氣開太強了！這真的是很特別的體驗，從來沒有感受過這樣的速度感，令人更期待電影中將會怎麼呈現。」吱吱更是難掩興奮的神情，「途中教練還問我說台中風景美不美，但是我一句話也說不出來，我整個人都驚呆了，這比任何遊樂設施還震撼！」電影《GT：跨界玩家》將於2023年8月18日至20日上映口碑場，8月23日全台正式上映。