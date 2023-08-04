為徐巧芯勸退吳欣盈選松信？柯文哲：不易選贏要有戰略理由
民眾黨新竹市立委提名遲未決定人選，原規畫由不分區立委吳欣盈參選，但吳欣盈選新竹市意願低，傳出吳欣盈本來屬意參選北市松信選區，但遭黨主席柯文哲以難向國民黨參選人徐巧芯交代為由勸退。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（4）日表示，要選松信就要選贏，如果不容易選不贏要有戰略理由。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午接受媒體人蘭萱廣播節目專訪，會後受訪被問到新竹市選情，柯文哲表示，區域立委選舉民眾黨全黨的資源不夠，在2022地方選舉，後來他們有做檢討，當時提名80幾個上14個，如果重來一遍，提名20幾個上14個，跟提名80幾個上14個，哪一個在資源上使用更有效？所以這個內部做過檢討，還是要先決定戰略目標，才去決定戰術，民眾黨這次的確是偏向保守，因為資源有限，經不起損耗。
柯文哲說，他當時跟吳欣盈說，要選松信就要選贏，如果不容易選不贏的話，那戰略理由？民眾黨的好處是表面上看起來是一人政黨，實際上還是有選決會，最後還是要投票，所以這是一個黨的戰略思維下的決定。
媒體追問現在是還沒有放棄找胞妹柯美蘭去選新竹市？柯文哲說，如果要贏的話，如果吳欣盈不去，目前看起來會贏的機會就是柯美蘭，因為她等於就是柯文哲下去選，但也要看個人意願，但她是醫生，除非有什麼理由，一般人不太會脫離她原來的工作去從事政治。