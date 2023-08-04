巨石強森拋磚引玉！募4.56億援罷工同業 梅姨、李奧納多全捐了
好萊塢「寒冬期」還沒結束，美國演員工會（SAG-AFTRA）與美國編劇工會（WGA）持續罷工中！大咖一線演員為幫助失去收入的其他演員度過難關，巨石強森拋磚引玉捐出7位數美金，梅莉史翠普（梅姨）、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、「死侍夫妻」萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉等人接棒捐款，短短3週就募得超過1500萬美元（約新台幣4.56億元）。
記者黃雅琪/綜合報導
演員工會基金會主席寇特尼（Courtney B. Vance）日前宣布，基金會在過去3週已經募集超過1500萬美元，主要歸功於10多名好萊塢收入最高的明星捐款，包括梅莉史翠普、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、休傑克曼、妮可基嫚、珍妮弗勞倫斯、班艾弗列克、萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉夫婦、阿諾史瓦辛格、茱莉亞羅勃茲、麥特戴蒙等人。
寇特尼表示，娛樂業正處於危機之中，演員工會基金會目前收到的「緊急援助」申請數量，是平時的30多倍，光是在上週就收到多達400份申請；寇特尼坦言：「這是一個巨大的挑戰，但我們決心迎接這一刻。」同時他也感謝，身為基金會長期擁護者的梅莉史翠普和喬治克隆尼，號召其他人慷慨解囊。