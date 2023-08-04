美債信遭調降！美元還能布局嗎？專家提供長短線操作攻略

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渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪受訪則認為，美債信遭降響只是短期影響，主要在美國公債殖利率明顯上漲，10年期已突破4%，也對股票評價面產生壓力，但若回頭看從今年初至這周之前，股市都在漲，惠譽降評事件只是讓股市找到短線修正理由，況且2011年標普也做過同樣的事，經過那次市場已學到經驗，加上現階段全球也沒有其他債券市場或金融體系可以取代美國或美國公債市場，甚至美元計價商品，惠譽所提降評理由已發生甚至獲得解決，這干擾因素只是提供股市順勢短線修正理由。
此外，劉家豪也提到，美國第5家銀行銀行倒閉的規模非常小，而且美國銀行巨頭公布第2季財報表現都比市場預期，第2季剛好是美矽谷等中小型銀行違約倒閉潮發生時間，看來大型銀行資產適足率、財務狀況反而因此更健全，也顯示這些銀行已經驗一次金融壓力測試實境秀，目前財報成績公布也驗證仍在可控範圍，接下來若美國利率仍持續高點，即便還可能看到零星區域小型銀行出狀況，只要不蔓延到整個金融系統，相對衝擊就不大。
雖然美元指數未受惠譽降評影響，反因美國再傳第5家區域中小型銀行倒閉而獲支撐，但陳有忠表示，也不至於出現黑天鵝風暴，美元接下來走勢，要觀察9月20日美國聯準會（Fed）利率決策會議，目前市場預期有可能再升息，但是否會釋出暫停升息訊號，這可能馴將是美元大幅回挫的引爆點。因此，美元即使反彈，也可能只反彈到9月中，而且回升力道也不大，也過不了前波高點，不可能回升到106之上，甚至9月之後若聯準會釋出暫停升息訊息，還可能回落到100以下。
不過，陳有忠說，即便今年美元會跌，也不會全面走弱，最近美元走兩樣情，美元對英鎊、歐元及紐幣因利差沒那麼大，美元表現相對較弱，對亞洲貨幣因利差較大表現較強勢，也會壓縮美元指數回跌空間，只是至年底仍看空美元，
劉家豪則分析，美元第2季看來就漲不太上去，不論美國是否續升，英國及歐洲央行還在升息，從利差角度，美元與其他貨幣利差未再進一步拉開，加上這次美債降評，市場情緒只有小小波動，未看到資金持續湧入避險資產，渣打預估第3季美元指數將落在100上下區間震盪，主要就是利差干擾影響因素會降低，接下來就看各國經濟基本面及資金流向，目前來看美國表現相對穩健，其他地區雖看到復甦曙光，也沒那麼快，原本持有美元部位不會這麼快流向其他市場，造成美元大幅走弱，預估美元指數仍將呈現區間震盪，只是大趨勢仍會逐漸下行。
至於現在還能不能布局美元？陳有忠建議，美元投資要看長期，短線半年內不建議出手，主要還有低點可接，若已握有美元者，長期持有1、2年以上還是有機會彈升回來，這從過去10年美元走勢就可看出，基本上7年漲、3年下跌，幾乎美元每漲3年就會跌1年，2011年美元就漲到2013年，2014年就跌，2015年再漲至2017年，2019年又漲到2022年，2023年又跌，因此，即便現在美元跌，但1年後美元可能又會回升到原點，因此，長期投資就不用擔心短期虧損。
此外，投資人也可來視自己的美元資產部位，美元與非美元一般占比各半是最好，不用擔心資產價格變動，畢竟美元漲非美貨幣就跌，因此，若美元資產大於5成，美元反彈時就可逢高出脫，將美元資產部位降至5成以下，若持有美元部位僅2成、3成，去年美元漲時沒跟上的人，美元下跌時，就不該減碼而是加碼，建議可逢低分批承接。