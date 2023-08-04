《八尺門的辯護人》讓40年排骨飯爆人潮 網負評釣出老闆：我就油
基隆市孝三路上的「天天鮮排骨飯」，開業超過四十年，原本生意就好，假日總大排長龍，最近更因爆紅台劇《八尺門的辯護人》而更熱門，原因在於劇中飾演主角公設辯護人的李銘順提及「我最愛的還是排骨蝦仁飯」，指的就是「天天鮮」裡最受歡迎的排骨加鮮蝦的雙拼吃法。因為一直被網友們留言負評說太油膩，店家親自張貼公告回應一事，近日也造成話題。
記者葉盛耀/綜合報導
來到「天天鮮排骨飯」，主菜可選擇排骨、雞腿、魚排、蝦仁共四種，價格為85~110元，而《八尺門的辯護人》劇裡的李銘順，以及最多數人都喜歡點的，就是排骨加鮮蝦，售價則為130元。這裡的主菜通常會與飯分開上，而飯上頭還會有帶甜味的高麗菜與鹹菜，而主菜則通常還有顆「炸蛋」，炸到外表帶焦酥的質地，裡頭蛋黃未熟，將之戳破後，搭著炸物、白飯入口，是其最引人垂涎之處。
招牌的排骨是選用大里肌，先敲過後再加醬油、蒜等醃漬過，再裹地瓜粉後油炸。另外包含雞腿、蝦仁等，也都是裹地瓜粉炸過，的確都是炸到外表酥脆也油亮。而天天鮮排骨飯，也於6月時的美食評鑑活動「500碗」中有獲得1碗肯定，足見其人氣。
有趣的是，或許店家堅持遵循傳統製法，讓不少現代年輕人吃不慣，紛紛都留評論說口味重且偏油膩，此舉讓老闆直接貼公告：「本店偏油膩爆油膩，用餐前敬請謹慎評估。」該公告在近日也成為話題。仔細看Google評論留言處，其實也有網友持不同意見，例如「偏油但不到非常油膩，但相對也較香」、「雖然門口就貼警告他們的主菜油膩，不過店家淋了酸甜醬汁，確實充滿油香而不膩。」
美食作家沈軒毅也提到，若是不習慣天天鮮排骨飯的「重口味」，基隆附近還有「陳食滋味」、「阿山哥雙胞胎」、「曾豆腐」的臭豆腐，甚至是名氣超大的「基隆營養三明治」、廟口的天婦羅等，都是推薦到基隆不容錯過的美味炸物。