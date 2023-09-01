向海致敬1／「水深危險、禁止下水」8字箴言成台灣海域枷鎖

向海致敬2／每年近20位學生溺斃　防溺教育得從翻轉思維開始

記者陳詩雨／專題報導

「來，蛙鏡通通戴起來，水母漂預備。」哨音一下，泳池裡的同學在深吸一口氣後，紛紛把頭埋入水中。為了配合海洋國家政策，教育部體育署從民國98年開始，把水中自救能力納入游泳教學課程，但以近5年數據來看，每年平均仍有近20個學生溺水死亡，台灣的游泳教育如何突破天花板？擔任多年體育署游泳教學訪視委員的台北市立大學水上運動學系教授許瓊云認為，應該大力推廣親水體驗池深入小學。

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在台北市福星國小的游泳課裡，老師除了教學生游泳，如何在遇到危險時，利用水母漂、仰漂等姿勢等待救援，也是重要的課程內容，「怎麼延長在水裡被拯救的時間，我們都會加到游泳教學裡面，這對小孩是非常有幫助的。」體育組長楊閔智這樣說。

為了提高學生水域安全，教育部在民國98年時，正式把水中自救能力加入游泳課程，並將原本的「10級游泳能力檢測」改為「游泳與自救5級分級」，把水母漂、仰漂、借物漂浮等技巧都納入教學，且從國小到高中都設有不同的檢測標準。

不過，這套課程並非所有學校都有施行，像是110學年度國小游泳教育施行率就不到8成，整體高中職以下的施行率更僅有67.68%，背後原因和校內沒有游泳池有很大關聯。

▲台北市福星國小學童在游泳池內練習仰漂。（圖／記者葉志明攝影）
▲台北市福星國小學童在游泳池內練習仰漂。（圖／記者葉志明攝影）
學校游泳池設置率低　游泳與自救教學難在校園普及

「游泳池的數量，真的會影響到小朋友游泳能力。」楊閔智以自身任教的福星國小為例，校內就設有游泳池，不僅省去移動時間，學生實際下水練習的時間也會拉長，甚至授課節數比教育部所期望的更多。反觀其他沒有游泳池的國小，必須到校外的運動中心上課，扣除車程、下水前的暖身和課後盥洗，真正下水練習的時間非常少。

根據體育署統計，110年度全台高中職以下學校的泳池設置率僅有10.7%，其中國小泳池的設置率更只有5.88%，而且資源大多集中在台北市，像是新竹縣和雲林縣泳池設置率就雙雙掛蛋。如果要上游泳課只能到校外的私人游泳池或是運動中心，因此體育署規範「每學期至少需上10節游泳與自救課程」的規定，就只能針對設有游泳池的學校，對無游泳池的學校則無強制力。

「近89%的學校沒有游泳池，這比例確實比鄰近的日本低很多。」教育部體育署學校組科長張聖年坦言，對比日本小學游泳池普及率高達82.6%，台灣還有很大的改善空間，不過從過去經驗來看，興建游泳池雖然看似和降低學童溺水率有關連（如表一），但校園內的游泳池若只開放給學生使用，就會有過高的閒置率形成蚊子館，管理與維護成本也會對學校造成負擔，因此才會在民國102年後決議不再補助學校興建游泳池，「閒置也是一種國家資源的浪費。」

▲近年來中、小學每年溺水死亡學生數統計。（圖／NOWnews製表）
▲近年來中、小學每年溺水死亡學生數統計。（圖／NOWnews製表）
「體驗池是一個很好的策略。」面對台灣校園游泳池數量極少，但又不能再花錢新建的情況下，台北市立大學水上運動學系教授許瓊云提出讓「親水體驗池」深入小學的想法，希望孩童不要因為學校沒有學習場域，就喪失學習親水與自救的機會。

▲尖石國小用親水體驗池教導學童如何親水與自救。（圖／許瓊云教授提供）
▲尖石國小用親水體驗池教導學童如何親水與自救。（圖／許瓊云教授提供）
親水體驗池小兵立大功　促親水與水中自救能力向下紮根

所謂的「親水體驗池」其實就像是一個放大版的攜帶式游泳池，可以輕易收納，組裝後放水就能使用，像是宜蘭的澳花國小，就直接把親水體驗池架設在校園的餐廳裡，不過尺寸僅有3公尺乘以7公尺，深度1.2公尺。這對學童的親水與自救能力真有幫助嗎？許瓊云堅定地說：「學習基礎能力絕對是OK的。」

「學校裡面有一個體驗池的話，孩子隨時都可以在校園裡面去學習。」許瓊云表示，目前親水體驗池適用的族群以小學生為主，且教學目的並非是教會游泳，而是讓孩子願意親水，從玩樂中培養水性與水中自救能力，「盡早學習，對他們未來不怕水以及學習其他更多的技能，其實是非常有利的。」

親水體驗池讓學習年齡向下延伸，也能縮短城鄉差距，特別是偏鄉或是原民地區學校學童，不會因為鄰近或校內沒有游泳池就喪失學習的機會。只可惜，體育署從民國105年開放學校申請補助以來，全台目前仍僅有62所學校設置，不少小學仍是以巡迴式教學為主。

有訪視委員私下透露，親水體驗池無法普及入校的原因，除了是學校考量沒有合適的場地之外，更多的是校方和家長持反對意見。

▲宜蘭縣澳花國小將親水體驗池架設在學校的餐廳裡。（圖／記者葉志明攝影）
▲宜蘭縣澳花國小將親水體驗池架設在學校的餐廳裡。（圖／記者葉志明攝影）
游泳教育推行超過20年　「恐水」與「嫌麻煩」成推廣阻力

「我們就遇過有學校跟我們說家長反對設立親水體驗池，理由是因為擔心學生上了游泳課之後會跑到海邊玩。」

「有學校跟我們說『上游泳課太麻煩了』，課後還要盥洗，而且體育課可以上的內容有很多，把時間拿去上游泳課會被質疑難道籃球課、跑步這些不重要嗎？」

「有學校說我們要巡迴教學就要把握時間，不然等到鬼門開了就不能下水。」

上述都是訪視委員們在推廣親水體驗池時的親身經歷。

台灣游泳教育已經推行超過20年，除了體育署因為受限各校教學場域條件不同，故只能藉由解決無游泳池學校在授課時遇到的困境，並媒合周邊可利用的資源，以及持續推動親水體驗池補助等半主動式的作為外，部分教育者或是家長觀念尚未與時俱進，也是台灣在推廣游泳與自救能力的一股阻力。

當防溺已成共識，不只主管機關應該拿出更積極作為，學校態度與家長觀念也該有所翻轉，才可能真正降低學童溺水率，讓「零溺斃」口號不再淪為美好願景。


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