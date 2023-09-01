向海致敬2／每年近20位學生溺斃　防溺教育得從翻轉思維開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了提高學生水域安全，教育部在民國98年時，正式把水中自救能力加入游泳課程，並將原本的「10級游泳能力檢測」改為「游泳與自救5級分級」，把水母漂、仰漂、借物漂浮等技巧都納入教學，且從國小到高中都設有不同的檢測標準。
不過，這套課程並非所有學校都有施行，像是110學年度國小游泳教育施行率就不到8成，整體高中職以下的施行率更僅有67.68%，背後原因和校內沒有游泳池有很大關聯。
學校游泳池設置率低 游泳與自救教學難在校園普及
「游泳池的數量，真的會影響到小朋友游泳能力。」楊閔智以自身任教的福星國小為例，校內就設有游泳池，不僅省去移動時間，學生實際下水練習的時間也會拉長，甚至授課節數比教育部所期望的更多。反觀其他沒有游泳池的國小，必須到校外的運動中心上課，扣除車程、下水前的暖身和課後盥洗，真正下水練習的時間非常少。
根據體育署統計，110年度全台高中職以下學校的泳池設置率僅有10.7%，其中國小泳池的設置率更只有5.88%，而且資源大多集中在台北市，像是新竹縣和雲林縣泳池設置率就雙雙掛蛋。如果要上游泳課只能到校外的私人游泳池或是運動中心，因此體育署規範「每學期至少需上10節游泳與自救課程」的規定，就只能針對設有游泳池的學校，對無游泳池的學校則無強制力。
「近89%的學校沒有游泳池，這比例確實比鄰近的日本低很多。」教育部體育署學校組科長張聖年坦言，對比日本小學游泳池普及率高達82.6%，台灣還有很大的改善空間，不過從過去經驗來看，興建游泳池雖然看似和降低學童溺水率有關連（如表一），但校園內的游泳池若只開放給學生使用，就會有過高的閒置率形成蚊子館，管理與維護成本也會對學校造成負擔，因此才會在民國102年後決議不再補助學校興建游泳池，「閒置也是一種國家資源的浪費。」
「體驗池是一個很好的策略。」面對台灣校園游泳池數量極少，但又不能再花錢新建的情況下，台北市立大學水上運動學系教授許瓊云提出讓「親水體驗池」深入小學的想法，希望孩童不要因為學校沒有學習場域，就喪失學習親水與自救的機會。
親水體驗池小兵立大功 促親水與水中自救能力向下紮根
所謂的「親水體驗池」其實就像是一個放大版的攜帶式游泳池，可以輕易收納，組裝後放水就能使用，像是宜蘭的澳花國小，就直接把親水體驗池架設在校園的餐廳裡，不過尺寸僅有3公尺乘以7公尺，深度1.2公尺。這對學童的親水與自救能力真有幫助嗎？許瓊云堅定地說：「學習基礎能力絕對是OK的。」
「學校裡面有一個體驗池的話，孩子隨時都可以在校園裡面去學習。」許瓊云表示，目前親水體驗池適用的族群以小學生為主，且教學目的並非是教會游泳，而是讓孩子願意親水，從玩樂中培養水性與水中自救能力，「盡早學習，對他們未來不怕水以及學習其他更多的技能，其實是非常有利的。」
親水體驗池讓學習年齡向下延伸，也能縮短城鄉差距，特別是偏鄉或是原民地區學校學童，不會因為鄰近或校內沒有游泳池就喪失學習的機會。只可惜，體育署從民國105年開放學校申請補助以來，全台目前仍僅有62所學校設置，不少小學仍是以巡迴式教學為主。
有訪視委員私下透露，親水體驗池無法普及入校的原因，除了是學校考量沒有合適的場地之外，更多的是校方和家長持反對意見。
游泳教育推行超過20年 「恐水」與「嫌麻煩」成推廣阻力
「我們就遇過有學校跟我們說家長反對設立親水體驗池，理由是因為擔心學生上了游泳課之後會跑到海邊玩。」
「有學校跟我們說『上游泳課太麻煩了』，課後還要盥洗，而且體育課可以上的內容有很多，把時間拿去上游泳課會被質疑難道籃球課、跑步這些不重要嗎？」
「有學校說我們要巡迴教學就要把握時間，不然等到鬼門開了就不能下水。」
上述都是訪視委員們在推廣親水體驗池時的親身經歷。
台灣游泳教育已經推行超過20年，除了體育署因為受限各校教學場域條件不同，故只能藉由解決無游泳池學校在授課時遇到的困境，並媒合周邊可利用的資源，以及持續推動親水體驗池補助等半主動式的作為外，部分教育者或是家長觀念尚未與時俱進，也是台灣在推廣游泳與自救能力的一股阻力。
當防溺已成共識，不只主管機關應該拿出更積極作為，學校態度與家長觀念也該有所翻轉，才可能真正降低學童溺水率，讓「零溺斃」口號不再淪為美好願景。
更多「迎向海洋國家」相關新聞。