向海致敬6／共榮好難？日本漁憩積極共融、台灣淪「網內互打」　

我是廣告 請繼續往下閱讀
甚至今年，鐮倉市還與漁會、救生協會、鄰里居委會等多個團體討論後，新規劃出一塊「軟板衝浪區」，並明確定義各項海上活動，包括無動力、動力、游泳與漁船等專屬出入口，目的就是希望能有更多人能享受到大海的魅力，同時讓這片公共財透過多元的使用方式，積極發展藍色海洋經濟。
身為定置漁網大國的日本，儘管海域充斥著漁民作業區，但卻未因此禁止海上活動發展，反觀台灣呢？
日本漁業、水上活動產業積極共生 台灣漁憩卻難共存？
「講句不好聽的，政府就是『柿子挑軟的吃』，所以一旦有漁民反彈，他們就覺得漁權會牽扯到生計，就算了吧！反正過去也一直都沒有開放。」台北海洋科技大學助理教授，同時也是台灣開放水域聯盟（以下簡稱開水聯盟）發言人的方凱弘說。
以花蓮七星潭為例，因為近岸設有5張定置漁網，使得整個海灣長期以來只開放給漁民使用，遊客若想欣賞七星潭之美，只能在海灘上踏浪或搭乘賞鯨船出海，才能從海面上欣賞不同風光。
方凱弘指出，政府在管理上偏向一方，但海洋是大家的。過去採特許模式管理漁權，但如今民眾重視水域遊憩休閒，「我們是否應該容許這樣的特權存在？」
花蓮海岸線長達175公里，是全台海岸線最長的縣，然而近岸方便上下岸的海灘都被規劃為定置漁網作業區，僅有「板下至崇德隧道口離海岸線50公尺內」開放從事水域活動。花蓮的水上活動業者田勝文表示，如果海洋是大家的資產，就不能只顧慮到漁權，應考慮開放海域後的觀光效益，這些都需要平衡考量。
漁民反對、主管機關不想淌混水 「漁憩共生」在台恐難解
初期開放水域遊憩活動時，崇德也曾發生漁民故意開船靠近或圍堵的衝突，但是經過反覆協商、磨合與溝通後，衝突已大幅減少，才找到適合的共存模式。田勝文問「既然崇德可以，七星潭為何不行？」七星潭與崇德海灘不僅地形相同，還擁有更多觀光資源，只要制定出適當的規範，劃分活動區域和時間，漁憩就有機會雙贏，同時為當地帶來更龐大的觀光收益。
不過，水上活動愛好者的訴求，七星潭漁民並不買單。有漁民私下透露，他們反對海域開放的原因，除了擔心人船碰撞並可能對漁類迴游造成衝擊外；根據崇德經驗，當民眾因體力不支無法自行划回岸邊時，海巡單位會請漁船就近支援，「這很麻煩，很討厭。」
漁民說，不論如何規範，總是會有遊客或是業者不受控地靠近定置漁網；就算不是故意，無動力船隻也可能被海流帶進漁民作業區域，「我是來工作的，你們是來玩的，這不能相提並論，所以我們不贊成開放。」這些反彈聲浪，也讓花蓮縣政府無力調解，最終決定選邊站。
「漁民作業區是承租在先，所以遊憩活動避開也是合理的做法。」花蓮縣政府產業科科長陳勇男說，崇德海域是兩個漁場間剛好有一小段距離，才能以「南北切」劃分出一小區塊供民眾下水活動；但是七星潭海域定置漁網幾乎相連且貼緊海灘，一旦開放遊憩，兩者活動範圍會高度重疊，若發生碰撞，責任更難以釐清。
陳勇男態度堅決表示，這個地方要共存非常困難，政府如果為了水上活動開放，難道就不算圖利特定團體嗎？定置漁網存在已久，「所以要玩水就先到別的地方」。
「漁憩共生」不只七星潭長期碰壁 宜蘭東澳亦是劍拔弩張
「你不要去撞囉！我們要報警了！我們有錄影⋯⋯」民眾拿出手機，對著開船的漁民激動大喊，宜蘭東澳粉鳥林在2021年8月，曾發生一起漁民開船衝撞立式划槳的衝突事件。起因是粉鳥林位處「東澳水產動植物繁殖保育區」內，以漁民為首的在地保育團體認為，民眾不應該闖入，才會開船衝撞。但根據宜蘭農業處說法「該水域並未禁止民眾下水」。
為此，宜蘭縣政府事後擬定了一份草案，計畫將此保育區的規範變更為「可經由保育團體帶領下水從事獨木舟、立式划槳和浮潛」。也就是說，原本被漁民認定禁止戲水的區域，在草案通過後，將允許以漁民為首的保育團體帶領民眾下海遊憩。
「這難道不是圖利嗎？」對於草案，所有親水人士都相當不滿。方凱弘質疑，保育區要管制的應該是非法採捕，而不是讓漁民一再以「海域管理者」自居。當開放海域成為共識，主管機關就該把水上活動拉到與漁業同等地位，「不能只把漁業當作工作，把水上活動當作玩樂」。
海域管理均採「負面表列」是解方？海委會：的確是未來方向
方凱弘主張，水域活動管理應該與現行的漁業管理方式相同，均採取「負面表列」，也就是只告知不能戲水的區域，例如定置漁網區、漁船航道、軍事管制區等，而不是公告民眾可以戲水的區域。「除非有設置浮球，不然大海也不是馬路，無法用筆畫出一條界線」。至於其他未被禁止的區域，就全數開放給民眾遊憩。
「在『原則開放、例外禁止』的原則下，未來在法定公告上，我們的目標確實就是只告訴民眾哪裡不能去，其它的希望通通都可以」，對於親水人士的訴求，海洋委員會海資處處長王茂城給出正面回應，他表示會努力協商，但也提及需要考慮漁民的生計以及地方主管機關的管理便利性，因此達成共識還需要更多時間。
由於過去的歷史背景，漁民成為台灣海域長期以來的主要使用者，因此，當水域遊憩興起時，漁民感受到空間資源受到壓迫，引發強烈反彈，是可以理解的反應。然而，要發展藍色海洋經濟，就必須打破「大海是漁民自家後院」的觀念，彼此才有機會共融共榮。
更多「迎向海洋國家」相關新聞。