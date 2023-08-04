《八尺門的辯護人》莉娜是埔里女兒！雷嘉汭演技太強被誤認印尼人
近日Netflix新上架台劇《八尺門的辯護人》熱度激增，隨著劇情推進，裡頭講述的原住民、外籍移工及廢死爭議等議題，也廣受網友們討論。其中，「雷嘉汭」飾演印尼籍看護工兼職翻譯莉娜，但她其實是土生土長的埔里女兒，年僅23歲的雷嘉汭，為了這部戲下足苦心，不僅努力學習印尼爪哇方言，還和移工朋友請教印尼文化，敬業精神倍受讚賞。
記者賴禹妡/綜合報導
雷嘉汭是一名新生代女演員，過去曾參與多部廣告、MV，也在台劇《戀愛是科學》飾演女主角少女時期。而雷嘉汭這次在《八尺門的辯護人》中擔任女主角，不僅展露出精湛演技，更為了完美詮釋印尼籍看護工，拚命學習印尼語、爪哇文、阿拉伯文、英文及印尼腔華語，也努力將印尼文化透過表演形式傳達。
雷嘉汭在劇中的亮眼表現，不僅讓許多觀眾以為她真的來自印尼，在片場中也多次被印尼籍的環境演員誤認是同鄉，甚至頻頻被問有沒有男朋友。事實上，雷嘉汭私下是一名熱愛大自然的陽光女孩，平時不但喜歡爬山、潛水，還考到重機駕照，在IG上的形象和劇中莉娜的模樣截然不同。雷嘉汭也坦言演出莉娜一角是非常大的挑戰，但仍表示：「只要是我去做的事情，我會將自己全部付出，就算結果跟自己想像的有落差，但至少我努力去做了，不會讓自己後悔。」