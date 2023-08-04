民進黨新北黨部秀爸氣 明後天板橋慢壘賽、淡水童樂會邀親子同樂
下周二就是父親節，民進黨新北市黨部把握八八父親節前最後的週末，在本週六（5日）及週日（6日）分別於板橋舉辦「新北市金剛主委盃慢速壘球賽」及淡水「秀出爸氣～我的Super Daddy親子童樂會」，盼藉此讓爸爸們在球場上活動筋骨，展現爸氣英姿之餘，也能和孩子們一起享受表演與闖關遊戲，增進親子情誼。
記者吳嘉億／新北報導
民進黨新北市黨部主任委員何博文表示，新北市黨部高度重視母親節、父親節，這兩個節日的慶祝活動再加上928黨慶就是黨部每年的三大盛事，過去為因應防疫，活動類型與規模有所限制，隨著今年防疫解禁，選擇在人潮眾多的淡水捷運站後站廣場擴大舉辦，也感謝立法院榮譽顧問呂孫綾及新北市議員鄭宇恩給予大力協助，相信當天的活動一定能讓大小朋友盡展歡顏，歡迎市民朋友攜家帶眷來同樂。
何博文提到，民進黨主席賴清德特別指示各黨部要與社會力結合，不只要爭取基層人民與社會團體支持，也要積極投入公益活動來支持基層與社會團體，因此親子童樂會還會結合義剪活動，除了慰勞辛苦的爸爸外，也要捐出發票支持在地的公益團體，希望市民朋友一同來共襄盛舉支持公益。
民主進步黨新北市黨部表示，金剛主委盃慢速壘球賽預定於週六上午八點開賽，在板橋浮洲棒壘球場進行，共有八支由黨公職領軍的勁旅報名參賽；淡水的親子童樂會則於星期日下午兩點在淡水捷運站後站廣場舉辦，有魔術表演、親子互動秀及氣墊遊戲區與闖關活動等節目，另外只要捐出8張當月紙本發票，即可享受一次免費理髮，募得的發票將全部捐贈新北市家扶中心。