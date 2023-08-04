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友達展望Q3看好需求改善　今爆關閉台南2廠、啟動員工優離

▲友達今（4）日指出，考量市場終端需求及整體生產營運效率，證實關閉以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主的台南C5D、C6C廠產線，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升生產效能與配置。圖／NOWnews資料照片）
▲友達今（4）日指出，考量市場終端需求及整體生產營運效率，證實關閉以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主的台南C5D、C6C廠產線，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升生產效能與配置。圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

友達今（4）日指出，考量市場終端需求及整體生產營運效率，證實關閉以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主的台南C5D、C6C廠產線，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升生產效能與配置。

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友達表示感謝台南廠區同仁貢獻，自年初產能調降以來，從今年3月至7月，已啟動為期5個月的媒合計劃，公司尊重員工意願，協助安排媒合至其他廠區任職，以延續同仁職涯與專業發展。

友達指出，若無意願轉調或無合適崗位者，也將透過勞資雙方協議，提供優於現行法規的優離方案，以期降低對同仁的衝擊。

公司面對長遠經營布局，將持續採取穩健且靈活的策略，以公司永續發展為核心，並確保員工在內的相關利害關係人權益為優先，致力達成整體營運正面效益。

友達光電台南科技工業區C5D、C6C廠是以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主，考量市場終端需求及長期供需量縮影響，公司彈性規劃營運策略，並以佈局市場新技術及高值化商品需求為主，經審慎評估後，決定關閉C5D、C6C廠，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升公司整體生產製造最適效能與配置。

而外傳有近百名員工遭到約談裁員，友達強調是優退不是裁員，至於有多少可能受影響的員工人數，則未對外公布。據了解，這次C5D、C6C廠兩個廠共有200位員工列入名單，有半數接受優離方案，其他則媒合到其他廠區。

友達上週才剛舉行法說會，總計2023年第2季合併營業額為新台幣633.2億元，季增23.7%。第2季歸屬母公司業主之淨損為新台幣48.1億元，基本每股損失則為新台幣0.63元。

展望第3季，友達指出整體庫存水位健康，再加上進入傳統旺季，面板需求可望持續改善。公司將持續關注於終端需求的變化，靈活應對大環境的挑戰。同時用更快的速度與更有效率的執行力來推動面板及垂直場域事業的發展，以加強公司的經營韌性，追求長期穩定的營運成果。


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