w-inds.橘慶太迎結婚10周年！甜曬「對視松浦亞彌」婚紗照罕放閃
日本男團「w-inds.」主唱橘慶太2013年宣布和女偶像松浦亞彌結婚，2人婚後育有3個小孩，一家五口家庭生活幸福美滿，但夫妻倆從不同框，私生活極為低調。而今（4）日兩人迎來結婚10周年紀念日，橘慶太竟突然公開當年的甜蜜婚紗照，讓粉絲驚呆直呼：「沒想到會看到這樣畫面。」
記者賴禹妡/綜合報導
橘慶太與松浦亞彌2001年開始交往，但礙於兩人都是當紅偶像，當時並沒有公開關係，而是私下偷偷來往。直到八卦週刊《FRIDAY》2005年拍到松浦亞彌從橘慶太住處進出，才讓兩人關係曝光，但當時許多粉絲難以接受偶像有愛人，外界普遍也不看好這段戀情，經紀公司更囑咐兩人必需低調交往。不過，橘慶太及松浦亞彌的感情沒有受到風波影響，兩人在交往12年後，於2013年宣布結婚消息，松浦亞彌婚後也專心投入家庭生活，鮮少出現在螢光幕前。
今日兩人迎來結婚10周年，橘慶太在IG貼出當年婚紗照，並寫下：「10th wedding anniversary！感情一如往常很好，謝謝大家的祝福。」還打上Hashtag「十年前的祕密照」，照片中兩人相視而笑，雖然是黑白色調，但卻充滿粉紅戀愛泡泡，甜蜜感十足。照片曝光後，也引來許多粉絲驚喜留言，「這照片太珍貴了啦」、「你們是世界上感情最好的夫婦」、「沒想到會看到這樣畫面」、「太甜蜜了」、「演藝圈模範夫婦」。