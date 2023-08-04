名家論壇》韋安／「形象模糊」！侯友宜到底是怎樣一個人？

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原本那些備受肯定的優點和特質，已失去光彩。有關他的聲量和輿論資訊，充滿批評、嘲諷、抹黑、無禮的笑罵，缺點和負面評價縈繞頭頂。那麼，侯友宜到底是怎樣一個人？連我都開始懷疑，之前長期對侯的肯定和推崇，可能太過主觀意識，而掩蓋了客觀事實。
一個陌生臉友，前幾天發來的2則私訊，帶來很大的衝擊和啟發。讓人可以從特別的視角，重新認識侯友宜。
這位旅居美國的C女士，父親生前在花蓮幹了一輩子警察，和侯友宜一樣都是刑警。
她在第一則私訊寫道：
「跟隨（支持）一生奉獻給這塊土地的侯友宜。
只有切身貼近，才知道每一個熱血正義的警察，為這個國家獻出的不只是自己，還有整個家庭。
所以，看你的文字，常熱淚盈眶。終於有個能文、能精準反擊，幫他講話的清明人。」
第二則私訊寫道：
「看到侯友宜，就像看到我的父親。
靜若處子，動若脫兔。
謹言慎行，不輕諾。
哪裡有需要，就往哪裡去。」
「還記得有一年颱風，我們家的鐵皮屋頂飛上天，我的爸爸還在外面救災。當他回來面對滿目瘡痍，抱了抱我們幾個孩子，點了點頭說：「老天保佑，鄰居家的房子夠堅固，為我們擋去風雨。」
然後笑笑轉身出門，繼續投入救災工作，這就是他們的使命！
在生死間搏鬥，為弱勢、受害者討公道，一次又一次，走向每一個需要的角落。
當一個人看盡人生百態，清楚人性善惡，知道每一個輕忽，都將可能造成無可挽回的遺憾，他將很難輕佻說渾話。
許多人批評侯友宜是草包、覺得他知識面不夠，覺得他不夠圓融、口才不俐落、不幽默。
「只有真心願意公平直面他的人們才能知道：願意義無反顧為人民擋子彈，把自己的家人置於身後的人⋯⋯永遠不會為了求勝，把國家大事、對人民的承諾視為兒戲。」
讀完這些，我才恍然大悟，C女士對我文字的感動來自何方？
回顧侯友宜警察時期的種種事跡，與C的父親一樣，刑警生涯中他們工作（辦案）表現好壞，事關別人的生死和痛苦。常承受這樣的重大責任，讓他們養成犧牲自我，全心全力投入工作的習慣。而且，隨時可以勇敢地捨命救人，或衝入險境與最危險的歹徒作戰。形成一種「我死他生」的生命觀，萬一自己遭遇意外，也是天意和值得的。
同時，熱血正義的警察，常會無法承擔對妻小的完整家庭責任。家庭的美滿幸福，與救他人性命比較，前者就變得無足輕重。
從C女士臉書，幾篇追憶父親的文字中，有具體的實證，讓人看到警察及其家庭，為了社會安寧的犧牲和奉獻。
當C女士和家中姐弟，還在讀小學時，一天晚上媽媽對他們說，她要去幫忙爸爸一下。因為有3個小朋友，突然失去了父母。在巨大災難和悲傷中，需要有父母般外人的安慰關懷。
那一晚，他們孩子睡得很晚。臨睡前，爸媽都未出現。直到天亮姐姐叫醒她，準備出門上學，媽媽才帶著早餐趕回家裡。
C的記憶中，她8歲就開始被爸爸帶著，以父女角色掩護，去偵破刑案和抓壞人。還有一次，C女士讀國中時，父親不顧母親的哭泣和反對，非要讓她當「誘餌」，去誘捕犯下連續性侵的公園之狼。
一個禮拜7天，父親或熟識的警察叔叔，每晚帶她到不同的公園，放她獨自遊晃。警察大人們則躲在暗處，注視有無嫌犯企圖犯案。但最後，任務失敗並沒有抓到要抓的壞人。
從這位刑警兒女的參考視角，她對警察父親的解讀，和身為警察家庭一員的感受中，我們又看到一個形象鮮明侯友宜。
侯友宜在警界時期的成就，以及屢屢破格升遷，其實很多都「是用命換來的」。侯有著不計生死，奮不顧身的勇敢。現在外界批評侯，人脈關係怎麼那麼少，和許多人都不熟，正證明他不擅長經營和交際關係。他的每次破格晉用都「是用命換來的」，而非靠人脈關照提攜。
切身經驗中，可以讓我們類比和想象出侯友宜的另一面，到底是怎樣的一個人？在侯理性冷靜少有起伏的外表之下，其實也有著激情血性，和細緻多情的柔性。
侯在有小男生們一起參加的公開活動中，總是顯得異常熱情和開心，其實這是移情作用。總是忙於公務的侯友宜，缺席了兒女的童年生活，從政後才有這樣的機會來、長幼互動。
侯對女兒們順從體貼，有點刻意避免她們曝露在公眾視野。這樣的尊重或極度保護，則是出於缺席她們成長過程的愧疚和補償心態。
當刑警在基層辦案時，一次侯對正懷著身孕的老婆，詳稱說要帶她，到金山或萬里出遊訪友。意外的「體貼」讓侯太太很開心，但其實是以此掩護去偵查，獲得線報重大要犯的藏身之處。事後還是有坦白了，太太反而見怪不怪沒有埋怨。因為已習慣當一個刑警太太，必然要有所付出和犧牲。
外界有種好奇，侯偶有談論太太時的言辭和神情，好像有點「怕老婆」，但他解釋說是尊重和感激。不過，侯除了職業慣性自然地重視保護女性，在公領域確實也做到尊重女性和性別平權。新北女性一級主管，在六都中比例最高。
從C女士對侯友宜的點評和感動中，我們可以藉助一個新的角度，來理解和解讀侯友宜的某些特別之處。
為何要投入2024大選？既有從政者對權力的慾望因素（誰不會呢？）也有著警察生涯養成社會公益性格和強烈的使命感。以前，刑警工作是保護個別少數生命。而2024之戰，則是在戰爭與和平的兩極可能，去防範一個世代年輕人走向戰場，和關係到整體台灣人福禍命運。激發出侯友宜「義無反顧」、「捨我其誰」的慷慨之氣。
一路走來所受來自各方（甚至自己人）的打擊不斷，挑戰和難關接連而至，腹背受敵傷重累累，但侯依然堅定地表露出「打死不退」，不計毀譽逆境中處驚不變的坦蕩和自信。
刑警生涯無數生死磨難，讓侯養成堅韌和勇敢。無數辦案過程中，克服千奇百怪的難題，累積的成功經驗。從治安、教育（警大）、市政各個領域，都有成功和亮眼表現。讓侯有自信，自認是問題解決者，而非製造者。對解決當前國家所面臨的困境、難題和危機，早有腹案和準備。
口才不好，批評綠營執政火力不足，政治表演和感動選民技術和魅力欠缺，侯友宜在這些自身弱項上費力苦追，還是2、3名。不必隨者外界的批評和建議起舞。
侯團隊應該這樣做，把侯犧牲奉獻的絕對道德高度，具體可行的重大政策方向，可被信賴、可預測、可受託付領袖特質，這些強競爭力優勢有效地宣傳，重塑出清晰鮮明的新形象。
當侯友宜成為選民心中，可實現的希望，與其他參選人有虛實的強烈對比性。他就會在人民眼中，從模糊陌生，重新鮮明和熟悉。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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