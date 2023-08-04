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只賣5天！7-11思樂冰、霜淇淋「倒整罐烈酒」　雞尾酒咖啡買2送2

▲7-11霜淇淋、思樂冰推出大人版風味，加價把整罐酒精倒進去，同步祭出買2送2好康。（圖／業者提供）
▲7-11霜淇淋、思樂冰推出大人版風味，加價把整罐酒精倒進去，同步祭出買2送2好康。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

上班族要偷偷喝！7-11搶攻大人味清涼商機，首度推出「雞尾酒風味氣泡咖啡」，本次新品以經典雞尾酒風味為標竿，採用國際知名基酒調和風味氣泡咖啡，打造清涼爽口的夏日雞尾酒饗宴，APP限時買2送2。並且，限時5天出加碼推「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」等新品，整罐基底酒倒進去，酒量不夠好可別嘗試。全家則於今起連3天，推出特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式買1送1，還有厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1。

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7-11今夏攜手國際知名基酒品牌BACARDÍ Rum （百加得蘭姆酒）及 Bombay Sapphire Gin（龐貝藍鑽特級琴酒）大玩風味聯姻，開發2款夏日清涼雞尾酒風味氣泡飲，推出「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」（售價99元），使用雞尾酒風味糖漿包搭配氣泡咖啡調配，為酒精度0.5%以下的非酒精性飲品（雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5% 以下屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）。

▲7-11氣泡雞尾酒新上市，限時買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11氣泡雞尾酒新上市，限時買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」以經典的百加得蘭姆酒為基底，襯托出特殊的薄荷與萊姆香氣，呈現熟悉的莫西多風味，口感清爽明亮，口齒留香；而「白色佳人雞尾酒風味咖啡」以龐貝藍鑽特級琴酒為基底融合杜松子、柑橘、檸檬等果香風味，層次豐富，香氣迷人。

歡慶新品上市，APP行動隨時取9日起至15日前，2款雞尾酒氣泡咖啡買2送2，每日限量3000組，售完為止。門市9日至22日前，8月9日至22日止，特大杯咖啡全品項任選第2杯7折；同時再加碼購買「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」任2杯，贈送實用多功能造型充氣杯座一個，共2款，限量各5萬個。

▲7-11推出雞尾酒氣泡咖啡，上班途中神不知鬼不覺微醺開喝。（圖／業者提供）
▲7-11推出雞尾酒氣泡咖啡，上班途中神不知鬼不覺微醺開喝。（圖／業者提供）
此外，7-11在高雄啤酒節販售的大人版思樂冰廣受好評，加碼在8月4日至8月8日前，推出限時5天大人風味的「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」，可依個人喜好搭配加購兩款基酒。百加得蘭姆酒（加購價50元）或龐貝蘭鑽特級琴酒（加購價70元），夏季微醺開喝。

而全家本週康康五優惠也於今日開跑，即起至8月6日前，特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式，原價80元買1送1；還有厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元，冷熱可互換；酷繽沙經典黑炫牛奶／拿鐵酷繽沙原價65元，也有買1送1優惠。其他包括傅仁堂涼茶／仙楂洛神飲、WA!COOLIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、全家自有品牌金萱二十七，也都限時3天買1送1。

▲全家「康康五」8月4日至8月6日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」8月4日至8月6日限時登場。（圖／業者提供）
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