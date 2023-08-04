只賣5天！7-11思樂冰、霜淇淋「倒整罐烈酒」　雞尾酒咖啡買2送2

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「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」以經典的百加得蘭姆酒為基底，襯托出特殊的薄荷與萊姆香氣，呈現熟悉的莫西多風味，口感清爽明亮，口齒留香；而「白色佳人雞尾酒風味咖啡」以龐貝藍鑽特級琴酒為基底融合杜松子、柑橘、檸檬等果香風味，層次豐富，香氣迷人。
歡慶新品上市，APP行動隨時取9日起至15日前，2款雞尾酒氣泡咖啡買2送2，每日限量3000組，售完為止。門市9日至22日前，8月9日至22日止，特大杯咖啡全品項任選第2杯7折；同時再加碼購買「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」任2杯，贈送實用多功能造型充氣杯座一個，共2款，限量各5萬個。
此外，7-11在高雄啤酒節販售的大人版思樂冰廣受好評，加碼在8月4日至8月8日前，推出限時5天大人風味的「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」，可依個人喜好搭配加購兩款基酒。百加得蘭姆酒（加購價50元）或龐貝蘭鑽特級琴酒（加購價70元），夏季微醺開喝。
而全家本週康康五優惠也於今日開跑，即起至8月6日前，特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式，原價80元買1送1；還有厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元，冷熱可互換；酷繽沙經典黑炫牛奶／拿鐵酷繽沙原價65元，也有買1送1優惠。其他包括傅仁堂涼茶／仙楂洛神飲、WA!COOLIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、全家自有品牌金萱二十七，也都限時3天買1送1。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！