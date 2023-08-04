賴清德走入白宮說是「應徵外傭」？謝龍介籲柯文哲道歉
副總統、民進黨總統參選人賴清德月前表示，2024大選是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣不放棄持續走入世界，朝白宮的方向走，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」不過，民眾黨主席柯文哲批評：「我們是要當台灣的總統，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭！」侯友宜競辦組織副執行長謝龍介認為柯文哲這番說法不及格，要求柯文哲向賴清德道歉。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。
主持人「柯蚊哲」表示，檯面上總統候選人都要去美國，賴清德8月也要過境美國。謝龍介則罕見支持賴清德，反批柯文哲應徵外傭的說法不及格，謝龍介說，賴清德能過境美國、去白宮都好，美國相挺是好事，柯文哲去虧，以後柯還要不要去美國。
謝龍介說，其他國家的總統候選人只要下國內、國際兩盤棋，但是選中華民國總統最辛苦，要下台灣內部、中國大陸兩岸、美日國際這三盤棋，呼籲柯要跟賴清德就「應徵外傭說」道歉。
王世堅笑說，今天很錯亂，「似乎只有我柯黑對柯P比較好」，賴清德的行事風格就是穩紮穩打，不會出亂子，呼籲柯文哲死了這條心，更反酸柯文哲要多出去走走，最好一次去1個月、2個月。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。