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「役」路相伴有倚靠 替代役男陪伴照護受傷退役國軍

▲今天在台中市舉辦中部五縣市「役路相伴」袍澤情深座談活動，邀請受傷國軍弟兄及家屬參加，提前歡慶中秋佳節。（圖／台中市民政局提供)
▲今天在台中市舉辦中部五縣市「役路相伴」袍澤情深座談活動，邀請受傷國軍弟兄及家屬參加，提前歡慶中秋佳節。（圖／台中市民政局提供)

記者金武鳯/台中報導

感慰國軍弟兄服役時因公務受傷，讓璀璨人生蒙上陰影。內政部役政署除安排有醫藥專長的生活輔助役男，定期到家中協助陪伴。為鼓勵他們勇敢走出去，今天在台中市舉辦中部五縣市「役路相伴」袍澤情深座談活動，邀請受傷國軍弟兄及家屬參加，彼此傾聽心聲，互相扶持，會後餐敘致贈慰問金，提前歡慶中秋佳節。

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內政部政務次長吳容輝表示，為了關懷服兵役不幸因公受傷人員，政府除每年三節發給慰問金及生活安養津貼，照顧基本生活外，自100年起遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役，提供協助就醫復健、陪伴關懷等生活協助；經過內政部役政署多年努力，受傷弟兄生活改善了，心境也變得更加平和與開朗。

▲台中市偕同苗栗、彰化、南投及雲林五縣市共同參與的「役路相陪」聯歡座談會，共有受傷袍澤弟兄及家屬、役政人員等約500人參加。(圖／台中民政局提供）
▲台中市偕同苗栗、彰化、南投及雲林五縣市共同參與的「役路相陪」聯歡座談會，共有受傷袍澤弟兄及家屬、役政人員等約500人參加。(圖／台中民政局提供）
臺中市政府民政局表示，政府為表達關懷袍澤弟兄，鼓勵他們敞開心胸、走出戶外參與活動，積極面對生活，今年除了在福宴創意美食餐廳舉辦座談活動，特別安排參觀港區藝術中心藝文展演，全程都有澄清醫院專業護理人員及救護車隨隊照護，確保他們外出的安全，獲得家屬肯定是最貼心服務。

 在座談會中，臺中市清水區役男蕭敬民，分享協助袍澤弟兄李明春的生活起居心情。蕭敬民畢業於中國醫大藥學系，四個月前至清水公所服役，目前每周二次到李明春住家陪伴，協助紓緩關節跟放鬆肌肉。現年67歲的李明春，多年前在馬祖服役時炸斷左腿，又於9年前中風後，開始有役男至家中關照。

蕭敬民說，這段時間每周2個半天陪伴李明春，為他做復健，讓李明春妻子可以喘口氣，暫時獲得休息，對受傷家屬確實有所幫助。何況，受傷者與家人難免有磨擦，他有時居中開導化解，有助於改善家庭氣氛，幾個月下來，他與李明春互動如父子，更能用同理心與耐心對待患者。

▲臺中市清水區役男蕭敬民，分享協助袍澤弟兄李明春的生活起居心情。（圖／台中民政局提供）
▲臺中市清水區役男蕭敬民，分享協助袍澤弟兄李明春的生活起居心情。（圖／台中民政局提供）
李太太說，自己有三個孩子都長大了，有自己的事業要忙。九年來，來來去去已有十多名役男協助她照護先生，每個役男就像自己的兒子，全力給予最大協助，她很珍惜這段緣分。

這場由內政部委請台中市偕同苗栗、彰化、南投及雲林五縣市共同參與的「役路相陪」聯歡座談會，共有受傷袍澤弟兄及家屬、役政人員等約500人參加。活動內容豐富，除安排禮品摸彩、美食饗宴、替代役公益大使團特技、優美旋律、金曲串燒等表演外，還精心規劃在地節目表演及與會者互動交流時間等活動，讓全體弟兄及其家屬感受不同的活動項目，在歡樂氣氛中渡過難忘的美好時光。


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