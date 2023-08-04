名家論壇》謝國安／柯文哲連續四周聲量第一

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柯文哲已經連續四周排名第一。在過去三個月的聲量趨勢看來，柯文哲是一路往上。而且嚴格說來，柯文哲在6/29-7/5那周雖然排名第二，但總分跟當周第一名的侯友宜幾乎平手。所以真要嚴格說來，柯文哲從6/22之後，聲量都在第一名也不為過。若是如此，就是連續六周登頂。相較於其他對手的聲量起伏，柯文哲不但穩，而且高，加上正負聲量來者不拒，任何議題都能黏到柯文哲身上，讓柯文哲聲量居高不下，而且柯文哲近三周領先幅度都不小。反映在民調上也呈現正相關。柯文哲本周除了演唱會引發討論，就是前瞻計畫預算分配爭議，柯文哲再次表示他當時最強調「財政紀律」。在這個議題上搶占了話語權。民進黨也看到這個問題，行政院副院長鄭文燦就砲轟柯文哲台北市長任內「一條捷運都沒做」，試圖拉進口水互噴的狀態。前瞻計畫爭議，看看是否會持續延燒下去。
前瞻計畫口水戰起因於台中捷運藍線預算爭議，主要在台中市與台中市海線地區有相關發酵。台中市長盧秀燕率先開砲，因為審計部近日公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，台中僅獲得分配228億補助，六都倒數第二，僅佔高雄拿到補助的5分之1，引發網友討論，是不是執政黨「只照顧自己人」「前瞻綁樁」疑慮。由於事涉總統大選中台灣選民意向，綠營不敢輕忽全面反擊。而本命區是台中市海線的立法院副院長蔡其昌也加入戰局。包括國慶焰火取消在梧棲漁港施放，讓海線民眾失去了國慶商機也被延燒到。
挑戰蔡其昌的民眾黨立委參選人蔡壁如也批評蔡其昌「無腦護航」，但蔡其昌目前對蔡壁如則是冷處理，不像對盧秀燕採取直攻的態勢。在這個議題上，行政院副院長鄭文燦16名、前行政院長蘇貞昌17名、台中市長盧秀燕19名。但總分都沒有破兩萬分。地方型議題的全國聲量關心程度較為不足，但對台中政治人物來說，地方上是否發酵才是最受關心的焦點。畢竟中台灣向來是總統大選的搖擺州，選人不選黨的傾向很明顯，藍綠白都不敢大意。
而彰化縣議長謝典林因為挺郭退出國民黨，新聞熱度有，但謝典林的排名只有23名，總分也不到一萬五千分。這個問題只有後續國民黨地方是否全面倒戈挺郭的問題，但無法反映在討論度上。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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