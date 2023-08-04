五期新案「麗晨山哼歌」 打造後疫時代新型態生活住宅

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其次，因應疫後新生活，在「麗晨山哼歌」建案中也多了防疫概念，譬如電梯配置防疫設備，還可手勢叫車，並於電梯內聲控樓層，大廳也有人臉辨識感應進入，減少進出社區時的觸碰，預防病菌接觸傳播，獨立設置的防疫外送平台，配有宅配收納櫃並設置紫外線殺菌燈，打造出後疫時代新型態生活住宅，在各項細節處體現了麗晨對於生活設計的高度用心。
「山哼歌」全案規劃39-50坪2+1~3房產品，全棟三面採光，地下室則有通風天井，戶戶預留玄關儲物收納角落及家事陽台之洗衣機、冷氣主機、打掃工具空間，在工法上則導入三項專利工法、四項防水、五項貼心服務，將住戶驗屋時普遍最重視的細節處納入主動規劃。
麗晨建設成立至今所推出的作品皆不離自然元素，深度探索「家」的各種可能，往後的推案中，「風、光、水、綠」也成為麗晨建築DNA的標配核心設計，七期第一案「麗晨語山簷」排除萬難地打造不可思議的Double Skin一周圈維護綠廊道，如同空中三合院般，讓人與自然零距離的親近，到第六案「麗晨花果山」及最新的五期「麗晨山哼歌」則以流動性生態水池、通風井、實用植物等，讓基地內的兩棟建築擁有更多可自然呼吸的孔隙。
目前整體房市不明，麗晨仍穩健地進行推案，積極鎖定精華區布局，包括新進場的「麗晨山哼歌」，「惠安段新案」最快第三季推出，明年於北區科博生活圈也有「麗晨忠明路案」，最快明年底則將推出「麗晨府會園道案」，四案總銷逾200億元。