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五期新案「麗晨山哼歌」 打造後疫時代新型態生活住宅

▲麗晨建設協理卓進發說明五期新案「麗晨山哼歌」，是因應後疫新生活而打造的新型態生活住宅。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.4)
▲麗晨建設協理卓進發說明五期新案「麗晨山哼歌」，是因應後疫新生活而打造的新型態生活住宅。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.4)

記者金武鳯/台中報導

台中市五期重劃區是台中人眼中生活機能最成熟的蛋黃區，近年來包括聯聚子品牌理仁、長安及惠宇等建商陸續搶進。其中，今年下半年推出的新案「麗晨山哼歌」，在格局、通風、採光等重要生活細節雕琢仔細外，因應疫後新生活而規劃的防疫概念設施，體現建造者對於居家生活的高度講究，獲得重視生活品質的自住客群關注，目前預約賞屋客超過400組！

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「麗晨山哼歌」位在大墩十二街及大進街口，擁有區域極稀有近千坪的四面臨路基地，推案具有指標性。麗晨建設協理卓進發表示，疫情徹底改變了人們的生活方式，民眾對於居家環境更為挑剔，住家不只是單純休息空間，也是心靈安放，好好生活的場域，為此，「山哼歌」不僅在格局、通風、採光等仔細雕琢，更採取「風場模擬」，以科學角度透過實驗去精密計算基地的各項條件，創造良好通風及自然日照。

其次，因應疫後新生活，在「麗晨山哼歌」建案中也多了防疫概念，譬如電梯配置防疫設備，還可手勢叫車，並於電梯內聲控樓層，大廳也有人臉辨識感應進入，減少進出社區時的觸碰，預防病菌接觸傳播，獨立設置的防疫外送平台，配有宅配收納櫃並設置紫外線殺菌燈，打造出後疫時代新型態生活住宅，在各項細節處體現了麗晨對於生活設計的高度用心。

「山哼歌」全案規劃39-50坪2+1~3房產品，全棟三面採光，地下室則有通風天井，戶戶預留玄關儲物收納角落及家事陽台之洗衣機、冷氣主機、打掃工具空間，在工法上則導入三項專利工法、四項防水、五項貼心服務，將住戶驗屋時普遍最重視的細節處納入主動規劃。

麗晨建設成立至今所推出的作品皆不離自然元素，深度探索「家」的各種可能，往後的推案中，「風、光、水、綠」也成為麗晨建築DNA的標配核心設計，七期第一案「麗晨語山簷」排除萬難地打造不可思議的Double Skin一周圈維護綠廊道，如同空中三合院般，讓人與自然零距離的親近，到第六案「麗晨花果山」及最新的五期「麗晨山哼歌」則以流動性生態水池、通風井、實用植物等，讓基地內的兩棟建築擁有更多可自然呼吸的孔隙。

目前整體房市不明，麗晨仍穩健地進行推案，積極鎖定精華區布局，包括新進場的「麗晨山哼歌」，「惠安段新案」最快第三季推出，明年於北區科博生活圈也有「麗晨忠明路案」，最快明年底則將推出「麗晨府會園道案」，四案總銷逾200億元。

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