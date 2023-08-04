碗公休旅化成下一波熱潮？Subaru將推出Levorg Layback旅行跨界車
跨界休旅車熱潮持續延燒，現在燒到了旅行車Wagon身上，日本大廠Subaru現在將Levorg休旅化，這輛車被稱作冒險旅行車，擁有跨界風格的樣貌，面對休旅車市場開啟新的領域，不過以前也有看過Cross Country這類車款的出現，這輛車能否成為熱門車款還有待觀察。
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Subaru宣布他們將在日本市場推出全新產品Levorg Layback，這輛車是專門為日本市場開發，並且說到這是一輛「獨特的休旅車」，該輛車以2020年推出的第二代Levorg為基礎，並且在懸吊部分有更多著墨，你可以把它當作是一輛Crossstrek的旅行車版本，或者是休旅車款Outback的縮小版車輛，但無論如何現在透露出的造型已經有相當特別的樣貌，讓人非常期待這輛車的出現。
Layback的前臉經過重新設計，現在水箱護罩放大了一些，而中央還有著一道貫穿的金屬飾條，與兩旁的頭燈融成一體，從目前的照片看來，整體設計將會很有層次，而下氣壩的部分也有更動，整個保桿似乎變得更稜角分明，鋁圈部分也採用了新的造型，最後還有一張內裝照片，採用金色縫線與雙色皮革配置，目前該車輛的確切數據尚未公布，但是離地高增加是肯定的，還有四周的防刮材質都代表這輛車有著些許越野能力，而動力部分應該不會有任何改變，目前僅限於日本市場才有這輛車，海外部分原廠還會再評估，預計在9月份正式發表。