Toyota Corolla Pickup真的有譜！預計2027年後可能現身

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小型皮卡聽起來有點不實用，但這是一種風格的展現，就像是Ford Maverick或者是Hyundai Santa Cruz，這些車款都沒有很大，也沒有很強悍的越野性能，但是在城市內使用非常有特色，而Toyota也想要加入這個戰局，想要使用Corolla作為基礎，打造一輛定位在中型Tacoma之下的緊湊型皮卡車款，這輛車出現的可能性非常高，只不過不會在近年內推出，最快也要等到2027年才有可能看到。
這是來自外媒消息指出，在Toyota未來幾年的新款以及改款車型當中，有一輛基於Corolla的Pickup皮卡車款將會出現，雖然他們說這並不是100%一定會推出的產品，但是這項研發已經在進行當中，如果獲得生產許可的話，將會在美國的工廠打造，而在同一份消息當中也指出，Corolla將會在2025年推出新一代車型，因此全新的皮卡可能會與新一代車型更為相像，所以可以想像接下來的Corolla將會有著更硬派的風格。
而在動力部分，考慮到推出的時間已經來到2027年，因此油電動力或是PHEV都是可以預期的，現在也已經知道TNGA-C底盤架構可以搭載這兩種動力，當然現在討論這些都有點太早，不過我們非常期待這輛車的出現，如果可以導入台灣的話相信會有不少買家躍躍欲試，畢竟皮卡真的是有種特別的魔力讓人無法不喜歡啊！