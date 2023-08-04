「麟咖啡」88節爸氣食足 88元超狂甜點咖啡吃到飽
喜愛甜點的人有口福了！台中市新開網美系咖啡廳「麟咖啡」，推出388元甜點咖啡吃到飽，多達20款甜點、麵包任你「續點再續點」。試營運期間，有人創下的最高紀錄是，吃了20個麵包 8塊蛋糕，以及9杯飲料，直呼過癮賺到了。歡慶父親節，8月8日當天推出「爸氣食足」限定優惠，前50名消費者一律88元吃到飽。
記者金武鳯/台中報導
由建設公司轉投資的「麟咖啡Lin Coffee」，位於台中市美村路，距離台中草悟道步行五分鐘即可抵達。步入麟咖啡，歐系時尚風格，搭襯森林系植栽，打造舒適浪漫空間，很適合三五好友相聚，一起享受下午茶時光。試營運期間，就成為網路瘋傳的網美系咖啡廳，人潮絡繹不絕，已決定即日起延長營業時段。
「麟咖啡」日籍總監引進日本流行的食べ放題，不僅提供多達20款甜點、麵包滿足螞蟻人的味蕾，連店內飲品除單品咖啡外都可以無限續杯，只要388元=, 就可以開心享受2小時的美好時光！隨著父親節到來，特別推出8月8日當天限定優惠活動，前50名消費者，以88元任你甜品飲料吃到飽。
「麟咖啡」台中美村店推出的甜點咖啡麵包吃到飽活動，除了既有的招牌甜點「經典巴斯克」乳酪蛋糕，還提供多種不同口味的冷藏蛋糕、麵包等，一共20款隨你吃到飽。此外，還有多達15種的飲品品項，包含美式咖啡、拿鐵、冰淇淋咖啡、茶飲等，也都可以無限暢飲。業者表示，事實上，只要吃兩片蛋糕加兩杯飲品就回本，但是到目前為此，已有人創下2小時用餐時間內，吃了20個麵包 8塊蛋糕，以及9杯飲料紀錄，直呼超划算。
因應絡繹不絕人潮，麟咖啡宣布，即日起延長營業時段，分為11:00~18:00及18:00~21:30兩個吃到飽時段，價位分別為388元與488元，488元時段，除了既有的吃到飽品項，還可享有精緻法式甜點無限品嚐，8月試營運期間免收服務費。