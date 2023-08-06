創黨4周年／不想再當4%黨！柯文哲跨越濁水溪　勤跑中南部打陸戰

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2022九合一選戰民眾黨提名86名縣市議員候選人，僅14人當選，且全集中於北部都會地區，證明民眾黨如同《美麗島電子報》董事長吳子嘉所說，難以跨越濁水溪以南，離開都會地區需要扎實的地方經營，正是民眾黨最欠缺的陸戰部分。
為了改善陸戰能力不足缺點，黨主席柯文哲勤跑中南部，除了成立選哲之友會外，更勤拜訪中南部企業界人士，盼了解產業面臨困境。黨內人士表示，柯文哲沒有公開行程的日子，其實還是有開黨務會議、接受自家自媒體錄影，還有拜會地方人士，因為怕媒體度堵訪而未公開。
國民黨內部整合分裂，已成為民眾黨打陸戰的契機，國民黨總統餐參選人侯友宜民調長期墊底，讓藍營地方人士立場鬆動，在柯文哲走訪地方的未公開行程中，包括藍營與無黨籍人士都會進行交流。2024勝出希望較侯友宜濃厚，地方黨部出現藍營帶槍頭投靠情況，民眾黨也希望順勢收編分裂的藍營地方勢力。
過往中南部被認為是民進黨的票倉，但從2018年國民黨候選人韓國瑜當選高雄市長，證明濁水溪以南不是難以攻破。民眾黨立委張其祿認為，民進黨地方勢力有所鬆動，例如台南發生一連串弊案，從韓國瑜選上市長，以及柯志恩2022年選戰表現，不難看出變化。
柯文哲民調從「陪榜王」到「坐二望一」，靠得就是空戰優勢，但是要催出支持者投票仍要靠陸戰，雖然民眾黨積極補強陸戰不足劣勢，但是打陸戰需要基層實力與財力，正是民眾黨欠缺之處，明年投票恐怕還是會被台灣根深蒂固的金權政治打回原形。