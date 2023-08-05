4大超商週末優惠！全家氣泡美式買1送1　7-11咖啡、霜淇淋買1送1

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全家本週康康五即起至8月6日前，特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式，原價80元買1送1；還有厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元，冷熱可互換；酷繽沙經典黑炫牛奶／拿鐵酷繽沙原價65元，也有買1送1優惠。
其他包括傅仁堂涼茶／仙楂洛神飲、WA!COOLIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、全家自有品牌金萱二十七，也都限時3天買1送1。
🟡7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1
7-11今起至8月7日前，門市大杯精品美式買1送1（原價100元／杯）、大杯精品拿鐵買2送1（原價110元／杯），還有珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選2杯88元（原價60元／杯），優格好多青茶2杯88元（原價60元／杯）。
且APP行動隨時取即起至8月9日推出超大杯（900ml）美式、拿鐵任2杯120元，單杯原價89元、平均每杯60元，每日限量2000組，售完為止。8月起推出芒果口味新品「夏日芒芒霜淇淋」 ，周五六日使用icash Pay支付享買1送1。
🟡萊爾富咖啡2杯88元
迎接一年一度的父親節，萊爾富即日起至8月22日也推出父親節小確幸，門市特濃系列咖啡任選兩杯88元的優惠，商品包含售價55元的大杯冰／熱特濃美式咖啡，與售價65元的大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，最多現省42元。
🟡OK
OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」（原價50元）與「仲夏水果茶」（原價70元），即日起8月23日期間，選購OKCAFE純喫茶聯名任一飲品，即享8折嘗鮮優惠。