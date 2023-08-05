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全家霜淇淋「莓好時光」開賣！買1送1吃法曝　7-11霜淇淋也買1送1

▲全家霜淇淋新口味「莓好時光」開賣，隱藏買1送1吃法曝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味「莓好時光」開賣，隱藏買1送1吃法曝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋新口味今（5）日正式開賣，「莓好時光」最新口味，以綜合莓果製成，搭配日本黑色螺旋餅皮，且加碼贈送限量彩色「繽菓球」，即起持FamiPort票券，可享霜淇淋買1送1優惠，或者隨買跨店取5日至7日限定，5支霜淇淋168元，平均每支下殺69折優惠。7-11芒果霜淇淋也新上市，8月每週五六日使用icash Pay支付享買1送1。

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全家8月5日起推出10周年限定口味「莓好時光霜淇淋」，主打夏季最受消費者歡迎的水果風味，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口，並搭配日本進口黑色螺旋餅皮，紅黑配色呈現視覺味覺都滿分的霜淇淋，更有限量特殊配料 「繽菓球」，可自由發揮意搭配。

全家霜淇淋優惠包括，即日起至9月5日期間，只要憑FamiPort票券霜淇淋買1送1，且不限兌換口味；APP隨買跨店取5日至7日快閃活動，5支霜淇淋168元，平均每支下殺69折優惠。

▲莓好時光霜淇淋有限量特殊配料 「繽菓球」，消費者可自由發揮意搭配，製作專屬的美味霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲莓好時光霜淇淋有限量特殊配料 「繽菓球」，消費者可自由發揮意搭配，製作專屬的美味霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，7-11限定門市自8月起推出芒果口味新品「夏日芒芒霜淇淋」 ，並展開每週五六日使用icash Pay支付享買1送1優惠。並且在8月4日至8月8日前，推出限時5天大人風味的「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」，可依個人喜好搭配加購兩款基酒。百加得蘭姆酒（加購價50元）或龐貝蘭鑽特級琴酒（加購價70元），夏季微醺開喝。

▲7-11霜淇淋、思樂冰推出大人版風味，加價把整罐酒精倒進去。（圖／業者提供）
▲7-11霜淇淋、思樂冰推出大人版風味，加價把整罐酒精倒進去。（圖／業者提供）

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