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創黨4周年／民眾黨支持度逾20%！不分區坐8望10　400人報名搶破頭

▲民眾黨團立委吳欣盈（中）對投入新竹市選戰，傳出意願低。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨團立委吳欣盈（中）對投入新竹市選戰，傳出意願低。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨今（6）日下午將在台中國際展覽館舉辦4周年黨慶，黨慶中將介紹2024立委選戰提名立委。隨著黨主席柯文哲民調穩居第二，政黨支持度維持20％，民眾黨力拚不分區能上10席，盼在國會藍綠席次都不過半情況下，扮演關鍵第三勢力。

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民眾黨在2019年創黨，2020年首度參與立委選戰就繳出當選5席不分區立委好成績，擠下時代力量成為立院第三大黨。然而在黨主席柯文哲下令不分區立委都要投入區域立委選戰的軍令下，卻呈現區域立委冷、不分區立委眾人搶的奇特局面。

截至黨慶之前，民眾黨已提名8位立委參選人，分別是現任立委張其祿選台北市第8選區（文山、中正）、立委邱臣遠出戰新北市第8選區（中和）、立委賴香伶戰桃園市第5選區（平鎮、龍潭）、立委陳琬惠選宜蘭縣、前立委蔡壁如選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），素人參選人李慕妍將挑戰桃園第6選區、尚文凱拚金門、胡黃廣文參選山地原住民立委。

柯文哲日前接受前立委蔡正元節目專訪時表示，民眾黨區域立委頂多提名10席，因為找不到人，原規劃立委吳欣盈選新竹市，但吳欣盈的意願低，將持續說服胞妹柯美蘭參選。

一位不具名民眾黨立委表示，選區域立委需要找錢跟找人，這都是民眾黨欠缺之處，國民黨總統參選人侯友宜雖然民調持續落後，但是仍嚴格控制地方勢力，藍營人士沒人願意出來代表民眾黨參選。

民眾黨內人士坦言，區域立委的選區制不利於小黨，原本盼望藍營能有人帶槍投靠參選，但是卻事與願違，而現任立委以外的參選人知名度低，區域立委選戰要有亮眼表現很難。

相較於區域立委選情冷，爭取不分區立委提名則是搶破頭，許多2022年九合一選戰落選者也躍躍欲試，柯市府任內的觀傳局長陳思宇表示，許多友人勸進她挑戰不分區，代表觀光業者發聲，因為立院至今仍未有專為觀光產業發聲的立委。其他包括柯市府前副發言人「大學姊」林筱淇、前桃園平鎮市議員候選人曾妍潔等人都爭取不分區提名。據了解，民眾黨內樂觀喊出不分區立委「坐8望10」，已有超過400人遞件報名不分區立委。

不分區立委要衝高，除了政黨支持度、黨主席魅力外，還有不分區名單是否亮眼。前台北市副市長黃珊珊加入民眾黨，擔任柯文哲競選總幹事，外界高度關注黃珊珊是否代表民眾黨再戰？目前黃珊珊並未正式表態將參與2024選戰。

前立委黃國昌與柯文哲交情匪淺，柯文哲也多次公開表示延攬黃國昌，若黃國昌能投靠民眾黨，將成為繼黃珊珊、新竹市長高虹安之後最強戰力，相輔相成能夠獲得更多發展舞台。不過，黃國昌也遲未表態是否與民眾黨合作，擔任台灣公益揭弊者暨吹哨者保護協會發起人的黃國昌接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，協會還有許多案件要處理，並未表態是否再戰2024立委。

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