創黨4周年／民眾黨支持度逾20%！不分區坐8望10　400人報名搶破頭

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截至黨慶之前，民眾黨已提名8位立委參選人，分別是現任立委張其祿選台北市第8選區（文山、中正）、立委邱臣遠出戰新北市第8選區（中和）、立委賴香伶戰桃園市第5選區（平鎮、龍潭）、立委陳琬惠選宜蘭縣、前立委蔡壁如選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），素人參選人李慕妍將挑戰桃園第6選區、尚文凱拚金門、胡黃廣文參選山地原住民立委。
柯文哲日前接受前立委蔡正元節目專訪時表示，民眾黨區域立委頂多提名10席，因為找不到人，原規劃立委吳欣盈選新竹市，但吳欣盈的意願低，將持續說服胞妹柯美蘭參選。
一位不具名民眾黨立委表示，選區域立委需要找錢跟找人，這都是民眾黨欠缺之處，國民黨總統參選人侯友宜雖然民調持續落後，但是仍嚴格控制地方勢力，藍營人士沒人願意出來代表民眾黨參選。
民眾黨內人士坦言，區域立委的選區制不利於小黨，原本盼望藍營能有人帶槍投靠參選，但是卻事與願違，而現任立委以外的參選人知名度低，區域立委選戰要有亮眼表現很難。
相較於區域立委選情冷，爭取不分區立委提名則是搶破頭，許多2022年九合一選戰落選者也躍躍欲試，柯市府任內的觀傳局長陳思宇表示，許多友人勸進她挑戰不分區，代表觀光業者發聲，因為立院至今仍未有專為觀光產業發聲的立委。其他包括柯市府前副發言人「大學姊」林筱淇、前桃園平鎮市議員候選人曾妍潔等人都爭取不分區提名。據了解，民眾黨內樂觀喊出不分區立委「坐8望10」，已有超過400人遞件報名不分區立委。
不分區立委要衝高，除了政黨支持度、黨主席魅力外，還有不分區名單是否亮眼。前台北市副市長黃珊珊加入民眾黨，擔任柯文哲競選總幹事，外界高度關注黃珊珊是否代表民眾黨再戰？目前黃珊珊並未正式表態將參與2024選戰。
前立委黃國昌與柯文哲交情匪淺，柯文哲也多次公開表示延攬黃國昌，若黃國昌能投靠民眾黨，將成為繼黃珊珊、新竹市長高虹安之後最強戰力，相輔相成能夠獲得更多發展舞台。不過，黃國昌也遲未表態是否與民眾黨合作，擔任台灣公益揭弊者暨吹哨者保護協會發起人的黃國昌接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，協會還有許多案件要處理，並未表態是否再戰2024立委。