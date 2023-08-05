台積電劉德音談「矽盾說」不太認同　強調持續深根台灣、走向世界

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董事長劉德音也在會上表示，全球研發中心將持續推動半導體技術往前邁進，也驅動科技未來的創新，未來20年將由研發人員持續在新的研發中心發揚光大、釋放強大創新力量，要大家拭目以待。
《紐約時報》4日刊出對台積電董事長劉德音的專訪，報導以「台積電走向全球，但仍需根留台灣」為主題。報導提到，因為地緣政治緊張的關係，美國官員呼籲「減少美國對台灣製造晶片依賴」，因此拜登政府推出《晶片法案》。
由於台積電有領先優勢，劉德音考慮到客戶確實有所需求，尤其客戶中有65%來自美國，他認為台積電能透過海外設廠有不一樣的機會，即便中美關係緊張，中國華為是台積電的第二大客戶，但台積電同時也需要美方的相關技術，因此赴美設廠是別無選擇。
至於近年來「矽盾」（Silicon Shield）一詞，認為台灣半導體產業在世界扮演舉足輕重的地位，若中國武力犯台，以美國為首的西方國家將軍事干預。為此，劉德音對「矽盾說」並不太認同，他認為中國不會因為半導體而侵略台灣，也不會因為半導體改變原本的對台規劃。「這個問題應該取決於中美關係，他們打算如何維持現狀？以及雙方各自要的是什麼？」
而台積電美國亞利桑那州廠的量產時程從2024年延後到2025年，外界關注專業人力是否足夠？建廠成本是否增加？以及未來美國企業是否願意花更多錢買「美國製造」的晶片？劉德音回應，他平均每三個月要訪問一次美國，台積電與國會、商務部和白宮之間關係良好，他已經向美國政府提出建議，除了《晶片法案》中520億美元的補貼之外，美方還需要提供美國企業購買美製晶片的獎勵措施。
劉德音表示，台積電一直深根台灣，也有最專業的工程師、科學家、技術人員與製程人員，擁有多達3000名科學家的心血研究，投注極大的努力發展製造最先進的晶片，因此要複製這樣的生態鏈極為困難，坦言沒有辦法移到其他地方，強調台積電將持續深根台灣、走向世界。