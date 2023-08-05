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iPhone 15何時推出？「9月這天」機會最大　歷年發表會時間一次看

▲WWDC23後，果粉最期待的就是秋季發表會，外界猜測今年會選在9/13星期三這天，同步預測會在9/22首賣。（圖／官方提供）
▲WWDC23後，果粉最期待的就是秋季發表會，外界猜測今年會選在9/13星期三這天，同步預測會在9/22首賣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果發表會向來就是萬眾矚目的焦點，今年預計會發表iPhone 15系列，目前官方尚未釋出秋季發表會邀請函，但外界都在猜會選在哪一天？根據外媒 9to5Mac接獲的爆料訊息指出，電信業者內部公告，要求員工不要在 9月13日休假，推測蘋果似乎可能在這一天舉辦重要活動，如果沒意外就會是蘋果發表會。

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外媒 9to5Mac 透露，接獲多位業界人士指出，電信業者要求員工9月13日禁休，推測會是重要的日子，而蘋果9月重要大事就是發表會。《NOWnews》也整理5年內iPhone XS系列~iPhone 14系列的發表日期，大多是在9月上半月之前的星期二或星期三舉辦，且皆避開9月11日，其中只有2020年的iPhone 12系列因為正值Covid-19爆發時期，而出現罕見的延遲狀況，從原本的9月延至10月13日。推測。

之前有一說今年iPhone 15會選在9月5日星期二或9月6日星期三，但恐被推翻，目前大多指向9月13日星期三，換算台灣時間為9月14日星期四。外媒也同步預測新機預購日會在當週9月15日，最快首波會在9月22日到貨。

▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲根據 YouTuber Tim哥爆料指出，iPhone 15 系列隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
近5年iPhoen發表會時間

  • 2018年9月12日星期三：iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR
  • 2019年9月10日星期二：iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max
  • 2020年10月13日星期二：iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，因為疫情大爆發時期，發表會有所延遲。
  • 2021年9月14日星期二：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max
  • 2022年9月7日 星期三：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max

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