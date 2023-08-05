iPhone 15何時推出？「9月這天」機會最大 歷年發表會時間一次看
蘋果發表會向來就是萬眾矚目的焦點，今年預計會發表iPhone 15系列，目前官方尚未釋出秋季發表會邀請函，但外界都在猜會選在哪一天？根據外媒 9to5Mac接獲的爆料訊息指出，電信業者內部公告，要求員工不要在 9月13日休假，推測蘋果似乎可能在這一天舉辦重要活動，如果沒意外就會是蘋果發表會。
記者周淑萍/綜合報導
外媒 9to5Mac 透露，接獲多位業界人士指出，電信業者要求員工9月13日禁休，推測會是重要的日子，而蘋果9月重要大事就是發表會。《NOWnews》也整理5年內iPhone XS系列~iPhone 14系列的發表日期，大多是在9月上半月之前的星期二或星期三舉辦，且皆避開9月11日，其中只有2020年的iPhone 12系列因為正值Covid-19爆發時期，而出現罕見的延遲狀況，從原本的9月延至10月13日。推測。
之前有一說今年iPhone 15會選在9月5日星期二或9月6日星期三，但恐被推翻，目前大多指向9月13日星期三，換算台灣時間為9月14日星期四。外媒也同步預測新機預購日會在當週9月15日，最快首波會在9月22日到貨。
近5年iPhoen發表會時間
- 2018年9月12日星期三：iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR
- 2019年9月10日星期二：iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max
- 2020年10月13日星期二：iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，因為疫情大爆發時期，發表會有所延遲。
- 2021年9月14日星期二：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max
- 2022年9月7日 星期三：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max