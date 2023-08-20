拍貼重生2／路人爭相花錢拍合照！爆紅原因超意外：關鍵不在照片

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Instagram讓照片成為全球社群主流，韓式娛樂文化讓人們沈浸在時尚與流行氛圍，「拍貼機風潮自然而然就產生了」。Snapshot妞拍貼創辦人、今年39歲的Eason回憶，2017年隨著IG「用照片分享生活」的風潮成熟，於是和當時的創業夥伴共同發揮理工專長，將IG結合印表機、搭配特製相框製造機台放置在商圈，開啟後續拍貼店面的契機。
「日式拍貼機著重後製，喜歡放大瞳孔、少女漫畫感，韓國風格則喜歡自然，燈光要打得很亮。」，光是把現有的照片印出來，對現代人來說刺激和新鮮感不夠，Eason說道，近年韓國的各式文化在全球發酵，韓國也成為台灣人喜愛的觀光勝地，其中「無人化」的店面討論度相當高，於是在經過1年多的規劃，Eason湊齊擅長行銷、裝潢、公關、企劃等夥伴，在全球疫情即將趨緩的時間點，組成5人團隊，在中山成功開幕第一間「Snapshot妞拍貼」韓式拍貼店面。
有手機還要拍貼店幹嘛？「Snapshot妞拍貼」換位思考異軍突起
「Snapshot妞拍貼」的品牌行銷經理Joe認為，人是群聚的動物，一定會想和身邊重要的人留下可以被記憶的時刻，相片當然就是最好的元素，過去在手機並未盛行的年代，日式拍貼店、遊樂場、書局不斷開幕，成為台灣零售產業最蓬勃的時期，但智慧型手機的出現，直接取代了拍貼機「編輯」的功能，想在相片上「畫個笑臉」、寫上「青春無敵」，都不再需要大型的實體機台。
面對智慧型手機帶來的衝擊，「Snapshot妞拍貼」做了無數次的市場調查、參考資料，也曾自我懷疑這項產業的發展性，但最終團隊了解到，實體店面除了拍貼，也應該要融入其他元素，讓消費者在拍照之外，願意坐在地上聊天、討論旅程下一站要去哪、下一攤要吃什麼。負責公關和門市管理Sally形容，拍貼機店應該要是「客人的秘密基地」，照片是重要的留念，但真正可貴的，還是要回歸到「人與人之間實際相處，創造出的回憶更有價值」。
拍貼機放著就能賺錢？背後秘辛大開眼界
為了實現「重新定義新一代的照相機台」理念，「Snapshot妞拍貼」在選址、裝潢上用盡苦心，主打與「更多元素合作」，並依照開設的位置，營造符合該商圈的店面氛圍，如中山是文創基地，店面會定期和獨立插畫家合作、西門町是追星熱區，所以置入韓團的相關周邊，信義則是打造奢華的感覺，與珠寶家合作擺設展示品等，「其實經營拍貼機也是讓我們能更了解現在流行什麼？大家在關注什麼的好方法。」
負責「Snapshot妞拍貼」通路採購和裝潢業務的Ken向記者提及，現在外面的拍貼機店很多，但常為了「收益」，把店面搞得很壅塞，只為了放更多幾台，因此「Snapshot妞拍貼」店面主打「乾淨、整潔、空間大」，他也透露，拍貼機店開幕後，最麻煩的不是機台，而是擺在一旁的各種道具總是要定期更換、保養，「因為你不會想戴臭掉的頭飾拍照」。因此大至考慮到店面空間、定期和其他產業的討論合作，小至每天的清潔維護都相當花費心力，Sally也感慨說「拍貼機真的不是放在那邊，就能賺錢的東西。」
西門町韓式拍貼店「半年狂開12間」！其實發展已面臨瓶頸
而拍貼機的成功，在各大商圈幾乎是肉眼可見，西門町商圈發展協會理事長劉金龍分享，從去年10月到今年3月，韓式拍貼機店面在短時間就連開12間，國門開放後確實成為極具發展淺力的產業，不過從3月開始，店家數、營業額也出現一些停滯的情況，「在變動如此快速的時代，這類店家其實很快就要做出突破，和別人不一樣，才能避免市場出現削價競爭、而且殺出一條血路。」
劉金龍也提及，西門町有很多業者無時無刻都在嘗試帶入新的素材和產業，而在這些業者身上，總是能看見「不斷求新、敢衝敢拼」的生活態度，「因為不跳脫就會有經營困難，就會被市場淘汰，韓式拍貼機也是，現階段發展已經察覺有些瓶頸，期待業者能搬出更多有趣的素材，才能讓這產業發展更長久。」