展現對民主自由堅持　蔡英文：世界看到台灣韌性、支持越強大

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蔡英文表示，面對快速變動的國際情勢，台灣人民展現出對民主、自由的堅持，讓世界看到台灣的韌性，因此，國際社會對台灣的支持也越來越強大。
蔡英文指出，過去7年多來，台灣在各方面，都有在進步與改變，像是「國機國造」和「國艦國造」，都陸續展現成果，「前瞻基礎建設計畫」也為台灣這幾年的發展，打下扎實的基礎，讓我們有能力因應百年大旱，也在3年多的疫情中，站穩腳步，讓台灣經濟依然穩健成長。
蔡英文進一步說，政府也努力調整台灣的經貿體質，不論是半導體、資通訊產業、精密機械，或者是再生能源、生技醫療，甚至是最近的AI產業，台灣都在世界上占有一席之地，並且持續提升競爭力。
蔡英文提到，這幾年來，因為有各位先進、好朋友，在美國為台灣打拚，台美關係也不斷提升，就在今年6月，「台美21世紀貿易倡議」的首批協定已經完成簽署，並且在7月底，由立法院通過，這代表台美經貿關係邁向新的里程碑，也為台灣未來，和其他主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出了重要的一步。
「台灣正走在一條正確的道路上，各位都是我們一路打拚的夥伴！」蔡英文相信，透過今年的年會，各位對台灣未來的發展，一定會有許多深入的討論，「再次感謝各位對台灣的付出，不論我們身處在哪個地方，對台灣的關懷和支持，都是一樣的」。