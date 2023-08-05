盧廣仲當辦公室社畜《馬克》！加班到崩潰 還撞上死神黃宣索命
改編自人氣職場網路漫畫《我是馬克》的喜劇電影《他馬克老闆》，昨（4）日釋出預告片，盧廣仲化身辦公室「社畜」馬克，面對老闆不斷交待新的事情、老鳥不想做的都丟給菜鳥的「辦公室文化」，辦公桌上堆積如山的文件，工作根本沒有做完的一天，當他加班到極致之後，還遇上飾演死神的黃宣出場索命。
記者黃雅琪/綜合報導
預告中，黃宣飾演的死神如同《阿拉丁》神燈精靈現身之後，居然一改傳統死神面貌，整個辦公室似乎完全跟著變了，一下子身邊討厭同事的「放箭」、「甩鍋」神奇地真實出現，連辦公室都突然變成「戰場」，一連串荒謬、有趣的發展，令人好奇馬克的社畜人生將會如何改變。
盧廣仲透露，雖然在大學時期有過打工的經驗，但是從來沒有經歷過打卡上下班的辦公室生活，反而這次《他馬克老闆》成為他的第一次上班族體驗，當所有演員穿上戲服站在劇組陳設的辦公室場景裡面，好像真的在上班一樣。不過，他表示，跟《花甲》系列演出不同的地方是難在台詞，因為《花甲》都是圍繞在家庭之間的閩南語對話，跟他的成長背景相似，但是《馬克》台詞的辦公室用語有些不是他平時會說的話，讓他花了一段時間去消化這些台詞。
盧廣仲拍攝《他馬克老闆》時，讓他想起以前學生時期跟幾個死黨放學後的玩樂時光。不曾當過那麼久上班族的他，如果自己像馬克一樣，連續加班1個月後會怎麼樣？他幽默的說：「一定會碰見某個同事生日！」而黃宣則是認爲自己一定會挾持老闆，還希望每個老闆放過員工，最好帶員工一起來看這部電影舒舒壓。《他馬克老闆》9月22日推出優先口碑場、9月28日中秋連假上映。