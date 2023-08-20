拍貼重生1／拍貼機死灰復燃！理工男「5人創業」　1年狂開18間店

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「台灣市場真的很小，創業超級艱難」，Eason坦言現在年輕人想在台灣創業真的很痛苦，其中「經驗」是創業這條路上不可或缺的元素，「我會繼續在創業這塊努力，是因為我過去累積很多成功、失敗的經歷，讓我擁有不少資金和技術資本、認識各界頂尖人才，所以在創立Snapshot妞拍貼時，才會知道我需要哪些幫手，才能快速整合、展店。」
「原本對我來說，拍貼只是原本的IG社群列印機，加上一台照相機的功能」，對Eason來說，做出一台能拍照和列印的機器根本不難，但「如果客人只把我們視為一間單純的『拍貼機店』，那就是最失敗的投資」，Eason平時除了統籌「Snapshot妞拍貼」的各項資源，最費力的其實是每天花費數小時，去了解「現在紅什麼」、「我需要給客人什麼新的刺激」，Eason認為「創業後無時無刻都要想未來的事，現在只是過去的想法正在實踐，我必須每天去勾勒出拍貼服務3個月後、6個月後、1年後的長相如何？才能在同行中脫穎而出」。
在「Snapshot妞拍貼」團隊成員中，畢業於清華大學的品牌行銷經理Joe，他從2013年開始接觸Facebook與Google社群廣告，過去曾待過台、日、美等企業的數位行銷部門，Joe提及，自己每年會最少安排一件沒嘗試過的事去學習，2022年聽聞Eason對於韓式拍貼趨勢的想法後，讓他回憶起多年前自己也很喜愛的「蓋酷家族」拍貼文化，於是選擇加入團隊，將行銷專長、對熱門議題趨勢的分析帶入拍貼機文化中。
Joe希望照片能為人帶來更多不同的意義，因為「人是群聚動物，需要留下可以被記憶的時刻」，但Joe強調，一件事或一個文化能夠流行起來，背後都有一定的操作模式和紅利變化，「我是第一批做FB廣告的人，以前只要打廣告，任何東西業績都能一飛衝天，但隨著競爭越來越激烈，能不能紅的關鍵，還是要回歸到零售技巧和企業的本質」。
Joe秉持著「品牌才是一切」的原則，Snapshot妞拍貼在創店前做了上千份對民眾的問答，了解到客人來玩拍貼機，不只是為了拍照和好的消費體驗，最期盼的反而是「一群人在一起的記憶和回憶」，Joe說道「你回顧歷史，就會發現人總是需要聚在一起做瘋狂的事、難過的事，但這些事都要有地方讓人們抒發，我覺得拍貼店就是很好的一個場所，比起店面，它更像一個展場，讓人們可以用各種方保存回憶，這才是拍貼機店面能竄紅、受歡迎，而且還有龐大商機的關鍵。」
Sally是「Snapshot妞拍貼」團隊中唯一的女性，負責公關和門市管理工作，過去從傳統製造業開啟職涯，隨後便進入遊戲公司耕耘長達12年，特別的是，無論參與任何端遊、頁遊、手遊營運，Sally都是待在創新和開發的相關部門，Sally認為這樣的經歷讓她對創新有一定的直覺，也能夠激起自己的鬥志；工作上，遊戲業的經歷也讓她累積多重人脈，能夠讓拍貼店面與其他各式產業合作，讓店面的焦點不僅限於相機和列表機。
Sally強調，想創業的人必須要有「速度快、不怕苦、快速累積人脈」的特質，才能在第一時間確立方向，而第一步完成後，也並非坐等待收穫，Sally說「不好意思，創業成功後，等著你的就是每天低消18小時的工作時間，你必須接受把工作融入你的生活，沒有兩者平衡這種事」，不過如此高壓的生活，也讓Sally認知到，創意就是無時無刻地準備好自己，學會苦中做樂，「我無時無刻都在工作，但我也隨時都在玩樂，真的，創業很刺激、很有趣，但也很痛苦、卻很好玩。」
乘著喜愛創業的熱情，當時Eason有開創拍貼機店面想法時，Sally也馬上欣然加入，雖然身為團隊中的唯一女性，許多思考和大男孩們常有不同，但Sally也強調，團隊往往需要彼此想法的激盪，才能碰撞出令人意想不到的結果，團隊成員也能在創業中學會接納他人想法，甚至逼迫自己思考。
43歲的Ken在「Snapshot妞拍貼」則是負責通路採購和裝潢業務，Ken過去曾在製造業、外商、3C產業擁有超過15年的採購經驗，也是首批在台灣做「自費型販賣機」的業者，當初與Eason相識後一起加入團隊，目前身為業務總監的他，除了發揮本身軟硬體整合、通路開發的專長外，過去就讀土木工程系的背景，也讓他成為各店面的裝潢負責人，原先只是把拍貼機當成兼職的他，在不斷擴店的情況下，近期也已放下本身的採購工作，全心投入在「Snapshot妞拍貼」中。
對「Snapshot妞拍貼」創業團隊而言，大家都是從兼職做起，並嘗試把自己的專業帶入團隊，起初沒有人認為一定會成功、賺錢，沒有人相當有把握，但明確的分工和對趨勢的掌握，最終還是讓團員們嚐到一些甜美的果實，隨著規模擴大，團員們也認知到，品牌需要專業的人不斷全力投注，才不會曇花一現，因此大家也都將拍貼生意視為正職，在共同的創業路上努力完成各自的目標。