首創可選酒精濃度！東區新吧「GULU GURU」　調酒冠軍客座Asia49

颱風終於過了，無風也無雨，假日或許就該找朋友把酒言歡一下。東區全新開幕「GULU GURU 酒調實驗室」，標榜以酒精濃度為催化劑、基酒相互堆疊為度量衡，簡言之，就是差不多的調酒，卻可依酒精濃度調出4種配方，讓稍微想微醺，或者有好酒量的人，都各有選擇。另外，「Asia49亞洲料理及酒廊」，則將於8月9日 (週三)晚間8點，邀請曾獲得2017年Elit馬丁尼藝術調酒賽台灣區冠軍和2018年上海Bar Show琴酒大賽冠軍的黃建義(Andersen)到場客座，活動僅此一場。
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「GULU GURU 酒調實驗室」裝潢摒棄傳統酒吧的曖昧昏暗，開放式空間寬敞明亮，使酒調飲不再深夜隱秘，酒單中共有六大篇章，並藉由四種酒調的濃度可以隨意任選，包含《清醒系列 Sober》、《微醺系列 Tipsy》、《重醺系列 Woozy》與酒精濃度最高的《爛醉 Wasted》，共有四層級，也等於共計有24款酒飲，而這裡最引人入勝的，不用等到落日，假日時下午4點就可來小酌。
GULU GURU 品牌創辦人 Kasey Yen 表示：「希望能讓飲酒這件事有不同趣味，因此打造游刃有餘、擁有自由度的酒調飲。但其中的工藝技法卻嚴謹深究，如實驗室一般把握有度。我們希望不管GULU大師，還是初學者，都能在這邊找到歸屬感。」因此首席酒調實驗師 Ethan Yeh 首創了「酒調飲」全新概念，以基酒、酒精為度量，解構，堆疊，重建後二次解構。希冀酒調飲概念如台灣國飲，風靡國際。