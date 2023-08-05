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首創可選酒精濃度！東區新吧「GULU GURU」　調酒冠軍客座Asia49

▲「GULU GURU 酒調實驗室」，標榜以酒精濃度為催化劑、基酒相互堆疊為度量衡，簡言之，就是差不多的調酒，卻可依酒精濃度調出4種配方。（圖／GULU GURU 提供）
▲「GULU GURU 酒調實驗室」，標榜以酒精濃度為催化劑、基酒相互堆疊為度量衡，簡言之，就是差不多的調酒，卻可依酒精濃度調出4種配方。（圖／GULU GURU 提供）

記者葉盛耀/綜合報導

颱風終於過了，無風也無雨，假日或許就該找朋友把酒言歡一下。東區全新開幕「GULU GURU 酒調實驗室」，標榜以酒精濃度為催化劑、基酒相互堆疊為度量衡，簡言之，就是差不多的調酒，卻可依酒精濃度調出4種配方，讓稍微想微醺，或者有好酒量的人，都各有選擇。另外，「Asia49亞洲料理及酒廊」，則將於8月9日 (週三)晚間8點，邀請曾獲得2017年Elit馬丁尼藝術調酒賽台灣區冠軍和2018年上海Bar Show琴酒大賽冠軍的黃建義(Andersen)到場客座，活動僅此一場。

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「GULU GURU 酒調實驗室」裝潢摒棄傳統酒吧的曖昧昏暗，開放式空間寬敞明亮，使酒調飲不再深夜隱秘，酒單中共有六大篇章，並藉由四種酒調的濃度可以隨意任選，包含《清醒系列 Sober》、《微醺系列 Tipsy》、《重醺系列 Woozy》與酒精濃度最高的《爛醉 Wasted》，共有四層級，也等於共計有24款酒飲，而這裡最引人入勝的，不用等到落日，假日時下午4點就可來小酌。

▲酒單中共有六大篇章，並藉由四種酒調濃度隨意任選四種，包含《清醒系列 Sober》、《微醺系列 Tipsy》、《重醺系列 Woozy》與酒精濃度最高的《爛醉 Wasted》。（圖／GULU GURU 提供）
▲酒單中共有六大篇章，並藉由四種濃度可選擇四種酒款，包含《清醒系列 Sober》、《微醺系列 Tipsy》、《重醺系列 Woozy》與酒精濃度最高的《爛醉 Wasted》。（圖／GULU GURU 提供）
GULU GURU 品牌創辦人 Kasey Yen 表示：「希望能讓飲酒這件事有不同趣味，因此打造游刃有餘、擁有自由度的酒調飲。但其中的工藝技法卻嚴謹深究，如實驗室一般把握有度。我們希望不管GULU大師，還是初學者，都能在這邊找到歸屬感。」因此首席酒調實驗師 Ethan Yeh 首創了「酒調飲」全新概念，以基酒、酒精為度量，解構，堆疊，重建後二次解構。希冀酒調飲概念如台灣國飲，風靡國際。

▲GULU GURU 品牌創辦人 Kasey Yen 表示，希望能讓飲酒這件事有不同趣味，首創了「酒調飲」概念。（圖／GULU GURU 提供）
▲GULU GURU 品牌創辦人 Kasey Yen 表示，希望能讓飲酒這件事有不同趣味，首創了「酒調飲」概念。（圖／GULU GURU 提供）
酒單中就有款以手標泰式奶茶為創意的調酒，因四款酒精濃度而有「仲夏夜」、「夏夜晚風」、「打撈月光」、「趁月朦朧」等，是各別而用上不同基酒，像是愛爾蘭奶酒、蘭姆酒等，再配上些微不同的配方，味道雖類似，但是細品就能感受其差異。

另外，有新北最美高空餐酒館稱號的「Asia49亞洲料理及酒廊」，繼6月份國際亞軍調酒師李冠逸客座獲得熱烈迴響後，將於8月9日 (週三)晚間8點，邀請多項調酒冠軍黃建義(Andersen)到場客座，Andersen曾獲得2017年Elit馬丁尼藝術調酒賽台灣區冠軍和2018年上海Bar Show琴酒大賽冠軍，客座活動中，將以動漫為主題，創作出四款精湛調酒，整場活動融入動漫主題曲，帶來別具特色的沉浸式體驗。
 

▲「Asia49亞洲料理及酒廊」將於8月9日邀請多項調酒冠軍黃建義(Andersen)，到場客座。（圖／Asia49提供）
▲「Asia49亞洲料理及酒廊」將於8月9日邀請多項調酒冠軍黃建義(Andersen)，到場客座。（圖／Asia49提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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