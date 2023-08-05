郭台銘、柯文哲、謝典林加持 北斗鎮長補選顏宏霖5697票勝出
彰化縣北斗鎮長補選，無黨籍候選人顏宏霖在議長謝典林力挺下，衝出5697票高票當選，彰化謝家再次展現雄厚實力。民進黨江熊一楓雖有總統蔡英文等人站台，政治明星的魅力卻未替她加太多分，甚至輸給缺乏外力奧援、拿到4266票的楊麗香，僅拿到2523票排名第3。此役被視為明年大選的前哨戰，綠營挫敗是否影響賴清德和民進黨立委參選人吳音寧的得票率？黨內裂痕如何修補？值得密切觀察。
記者顏幸如／彰化報導
北斗鎮因前鎮長李玄《圖利罪》定讞入監遭解職，今天進行補選投票。5位候選人中，司法正義黨推薦的前鎮長洪參民抽到1號，民進黨江熊一楓抽中2號、另3位無黨籍候選人楊麗香抽到3號、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖4號、開業獸醫師林政興5號。
5位候選人中，選前以民進黨的江熊一楓與無黨籍的楊麗香、顏宏霖較被注目，依彰化縣選委會公告，選舉人數為27105人。地方評估選情冷清，誰先拿到4000票便能宣佈當選，但顏宏霖甫開票就一路領先，不久江熊一楓自行宣佈敗選。此次補選投票率約47.92%，另兩名候選人前鎮長洪參民獲287票、林政興獲90票。
雖然國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳曾表示，黨沒提名候選人，不會展開任何輔選工作，而是以開放態度看待，但楊麗香5年前將鎮長職務交棒丈夫李玄在後，即自行登記參選立委、與黨提名的謝衣鳳打對台，以致遭國民黨開除黨籍。此番謝衣鳳的弟弟、彰化縣議長謝典林傾力拉抬顏宏霖、為姊姊報仇，外界並不意外。
因此顏宏霖雖以無黨籍參選，卻吸納藍白龐大資源，不僅鴻海集團創辦人郭台銘親自到競總推薦，民眾黨主席柯文哲為他拍影片，還鬧出顏宏霖不知情的烏龍。至於民進黨的江熊一楓，從正副總統蔡英文、賴清德到立委陳亭妃等人天天接力輔選，選前之夜由前屏東縣長潘孟安領軍，企圖再創一次「蔡培慧旋風」，可惜她去年參選縣議員時，初選過程造成的黨內裂痕猶在，加上在地連結度不足，聲勢難衝高峰。