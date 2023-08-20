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拍貼重生3／七八年級難忘「蓋酷家族」！拍貼機20年前早紅過一輪

▲早在20年前，風靡一時的「蓋酷家族」就提供各式拍貼機，承載了許多人國高中下課、週末的美好回憶。（圖／爆廢公社公開版）
▲早在20年前，風靡一時的「蓋酷家族」就提供各式拍貼機，承載了許多人國高中下課、週末的美好回憶。（圖／爆廢公社公開版）

記者張志浩/綜合報導

對七八年級生來說，「蓋酷家族」承載了許多人國高中的回憶，在智慧型手機還沒普及的時代，「蓋酷家族」內的「拍貼機」紀錄下少男少女們青春熱血的痕跡，修圖、美編、印製照片等「日式風格」帶來無限商機，但科技進步卻讓拍照變得稀鬆平常、拍貼文化漸漸式微，直到近兩年，業者們嘗試將拍貼融合道具、流行文化、主題專區，讓人們在疫情後，找回實際與人相處才更深刻的回憶，新一代的「韓式拍貼機」掀起風潮，懷舊和創新的結合，儼然成為一門極具淺力的新興產業。

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相信許多民眾都有察覺，台灣路邊出現許多「韓式拍貼機店」，尤其在假日時段總是排滿人潮，但其實「拍貼」早在20年前就曾掀起一股風潮；1995年7月，日本的遊戲大廠SEGA與Atlus共同開發出世界上第一台「自動快照機」，並取名為「Print Club」，提供空間合照外，還可自由在照片中加入編框、花紋、文字及各式的圖案，並即時立刻成大小不一的組圖。

▲拍貼早在20年前就曾掀起一股風潮，現在仍有許多七八年級生收藏著當初和朋友一起拍的照片，製作成黏貼簿。（圖／爆廢公社）
▲拍貼早在20年前就曾掀起一股風潮，現在仍有許多七八年級生收藏著當初和朋友一起拍的照片，製作成黏貼簿。（圖／爆廢公社）
起初在日本，「交換大頭貼」是少女間證明友情的動作，而隨著功能更多的自動快照機問世，「一起去拍下合照」成為少女們新的親密度證明，也在此時「拍貼」一詞也同步出現，拍貼機爆紅在當時手機不普及的年代，帶動的商機驚人，各家廠商都開始研究、製造，除了市場逐漸飽和的國內市場，歐洲、美洲、台灣等也在1997年過後，開始冒出各種日式拍貼機以及「蓋酷家族」這類的零售商店。

「蓋酷家族」全盛時期在台灣有數10處據點，店內除了引進日本各式廠牌的拍貼機，還提供客人梳頭髮、幫照片上保護膜的服務，頓時成為國高中生下課、週末的熱門去處，還有文具店賣起拍貼照片的黏貼簿；直到手機、APP光速崛起，FB、IG社群的強大渲染力，拍貼機漸漸被遺忘在角落，「蓋酷家族」也成為七八年級生回憶的碎片。

▲現今的韓式拍貼機店已當年「蓋酷家族」為根基，搭配更多元素吸引年輕族群。（圖／「Snapshot妞拍貼」提供）
▲現今的韓式拍貼機店已當年「蓋酷家族」為根基，搭配更多元素吸引年輕族群。（圖／「Snapshot妞拍貼」提供）
「蓋酷家族拍貼是台灣拍貼文化的起源，我們想成為拍貼文化的繼承者」，「Snapshot妞拍貼」去年成為第一批台灣「韓式拍貼機店」的業者，1年左右的時間已經在全台拓展20間，團隊透過對拍貼機嶄新的詮釋，讓拍貼再次流行起來，除了原有的「拍照」外，現在的韓式拍貼店，更重視「人與人之間的實際相處，到拍貼店不只是為了拍照，而是找一個地方，創造的更值得留念的回憶。」

「Snapshot妞拍貼」品牌行銷經理Joe也說道「拍貼機並不是突如其來的風潮，大家更傾向把拍貼機當作人與人之間相處的媒介，並透過這間店保留在一起的回憶，而這些回憶剛好用拍貼的形式呈現，更珍貴的是，在照片背後，拍貼自然而然會成為生活在民眾身邊的某個環節；讓人10年後、20年後還會想細細品味。」

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