拍貼重生3／七八年級難忘「蓋酷家族」！拍貼機20年前早紅過一輪

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起初在日本，「交換大頭貼」是少女間證明友情的動作，而隨著功能更多的自動快照機問世，「一起去拍下合照」成為少女們新的親密度證明，也在此時「拍貼」一詞也同步出現，拍貼機爆紅在當時手機不普及的年代，帶動的商機驚人，各家廠商都開始研究、製造，除了市場逐漸飽和的國內市場，歐洲、美洲、台灣等也在1997年過後，開始冒出各種日式拍貼機以及「蓋酷家族」這類的零售商店。
「蓋酷家族」全盛時期在台灣有數10處據點，店內除了引進日本各式廠牌的拍貼機，還提供客人梳頭髮、幫照片上保護膜的服務，頓時成為國高中生下課、週末的熱門去處，還有文具店賣起拍貼照片的黏貼簿；直到手機、APP光速崛起，FB、IG社群的強大渲染力，拍貼機漸漸被遺忘在角落，「蓋酷家族」也成為七八年級生回憶的碎片。
「蓋酷家族拍貼是台灣拍貼文化的起源，我們想成為拍貼文化的繼承者」，「Snapshot妞拍貼」去年成為第一批台灣「韓式拍貼機店」的業者，1年左右的時間已經在全台拓展20間，團隊透過對拍貼機嶄新的詮釋，讓拍貼再次流行起來，除了原有的「拍照」外，現在的韓式拍貼店，更重視「人與人之間的實際相處，到拍貼店不只是為了拍照，而是找一個地方，創造的更值得留念的回憶。」
「Snapshot妞拍貼」品牌行銷經理Joe也說道「拍貼機並不是突如其來的風潮，大家更傾向把拍貼機當作人與人之間相處的媒介，並透過這間店保留在一起的回憶，而這些回憶剛好用拍貼的形式呈現，更珍貴的是，在照片背後，拍貼自然而然會成為生活在民眾身邊的某個環節；讓人10年後、20年後還會想細細品味。」