拍貼重生4／阿嬤也來韓式拍貼！Snapshot破迷思　商業手法超創新

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但觀察近幾個月狀況，韓式拍貼機從3月過後成長明顯停滯，劉金龍認為「也不是市場飽和或找不到店面，而是噱頭不夠」，他指出，有業者嘗試要將拍貼店做24小時營業，但現實層面上，晚上12點到隔天中午幾乎都沒客人，如果無法跳脫只有照相機台和道具的限制，就一定會出現經營困難，因此也開始有店家附帶「制服租借」、攝影工作室等內容，想要突破框架。
拍貼龍頭Snapshot經營手法太聰明！80歲阿嬤也來拍
全台門市一年內拓展18間的「Snapshot妞拍貼」是韓式拍貼業界的領頭羊，公關Sally也透露「Snapshot妞拍貼」獨到的經營模式，強調團隊是從「人是群聚動物」的核心出發，在拍貼店內加入客人生活所需的元素，無論是插畫、YouTuber、電影等創作的周邊，打造主題是的門市，甚至讓創作者能在店內辦粉絲見面會，都是努力做出與市場不同的差異性。
Sally向記者分享，韓式拍貼常被認為是年輕女孩的專利，但實際上並非如此，門市曾觀察到家長幫小孩拍週歲照、一群人的畢業旅行合照，甚至有女學生拉著媽媽或80多歲的阿嬤，只為了「讓長輩們體驗生活、了解年輕人在玩什麼，或是證明零用錢不是花在沒意義的事情上」，透過品牌合作搭配，拍貼將不再是侷限於年輕族群的娛樂，而是各年齡、每個人之間連結的延伸，只有不斷做出改變，才能應對未來產業可能面對的瓶頸。
韓式拍貼不只是路邊的一間店！Snapshot選擇走自己的路
「一個商業的型態，一定都會有自己吸引的人群和特色」，「Snapshot妞拍貼」品牌行銷經理Joe補充，短時間要改變其他人的想法並不簡單，也不是拍貼產業想做的事，就像「Snapshot妞拍貼一直都是針對喜歡我們的顧客去服務」，Joe認為「拍貼是記憶的延伸，我們除了提供客人機台，也讓創作者們有空間呈現作品和理念給他們的粉絲，不用再到街頭尋求過路客，每個人到店裡都有明確的目的性，在大風潮過後，才能從中脫穎而出，打破『韓式拍貼就是路邊一間店面』的印象。」
「Snapshot妞拍貼」創辦人Eason更強調，拍貼機的運營是很多元的面向，更是讓個產業接觸年輕族群的重要媒介，「我常和同事說，我們做的不是拍貼，而是一種服務，並透過門市去輸出獨特的文化」，至於如何突破產業發展的瓶頸和海量同行的競爭，Eason認為「不追求規模化、不強求最好的地段，把焦點著重從客人的黏著度上，就是現階段最好的方式。」