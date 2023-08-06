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菲律賓官員：菲美南海聯合巡邏預計年底前登場

▲菲律賓國家安全會議官員指出，馬尼拉當局預計年底前將與美國展開南海聯合巡邏。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓國家安全會議官員指出，馬尼拉當局預計年底前將與美國展開南海聯合巡邏。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓國家安全會議官員指出，馬尼拉當局預計年底前將與美國展開南海聯合巡邏。

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菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲律賓國安會（NSC）助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）昨天出席一場西菲律賓海峰會時受訪表示，有一些後勤問題仍待解決，「但我不認為這些是無法克服的」。

馬拉雅說：「我想外交部和相關單位年底前將正式宣布（展開菲美南海聯合巡邏），但截至目前我還不能透露（何時將展開）。」

南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方利益。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

馬拉雅表示，追求南海利益並非為了挑戰中國，而是著眼於菲律賓和其人民能從中獲益。

另外據有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，針對北京提議與馬尼拉舉行聯合軍演，馬拉雅說，菲中兩國須先簽署軍隊互訪協定（VFA）才能實現此目標。

菲律賓已經與美國和澳洲簽署軍隊互訪協定，並正與日本討論簽署相互准入協定（RAA）或軍隊互訪協定。

「相互准入協定」允許簽署方相互部署軍隊、加速防務安全合作，並允許雙方部隊規劃和執行更大規模、更複雜的軍事演習和部署。

菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）漁業資源管理部主任朗祖拉（Noemi Lanzuela）在同場活動說，他們希望推動成立西菲律賓海管理局，並能在南海找到另一個馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣井。

馬蘭巴雅天然氣井曾被譽為菲律賓最大的商業天然氣發現，多年來滿足菲律賓2成的能源需求。然而這座天然氣井預計將於2027年耗盡。（編輯：張芷瑄）1120805

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