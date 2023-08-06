加油要快！國際油價上漲 中油明起汽、柴油各調漲0.2元
本週受沙烏地阿拉伯延長減產時間至9月，及俄羅斯9月原油出口量擬減少30萬桶／日等因素影響，導致國際油價上漲。台灣中油公司啟動平穩雙機制並宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升28.2元。
記者李琦瑋／台北報導
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯延長減產時間至9月及俄羅斯9月原油出口量擬減少30萬桶／日等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.91美元，新台幣兌美元匯率貶值0.258元，國內油價依公式計算漲幅為2.50%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.3元及2.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.4元及1.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。
台灣中油指出，雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收1.1元及2.5元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.2元。
台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.1元及2.5元均由台灣中油吸收，累計112年至7月底止，台灣中油共吸收約47.80億元。