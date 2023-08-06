習近平未勘災引議　官媒稱早就關注並有力指揮

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期間，習近平曾在1日對防汛救災工作作出重要指示，並成為2日官方人民日報的頭版頭條。河北涿州等地災情嚴重、民眾被困等待救援的新聞2日開始牽動全國民心，人民日報1日、3日、4日頭版卻都完全沒有災情相關新聞。
人民日報1日頭條是「中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式 習近平頒發命令狀並向晉銜的軍官表示祝賀」；3日頭條是「『習近平著作選讀』第一卷、第二卷民族文版出版發行」；4日頭條是「不斷攀登新的思想高峰——深入學習和全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想述評」。
汛情期間，部分網友將歷任領導人赴災區勘災的照片放在網上，對比現今並暗示不滿。而在官方發布中共政治局常委蔡奇3日在北戴河看望前往度假的專家後，外媒關注到，儘管京津冀地區仍受水患之苦，並未影響中共高層每年夏季赴河北省北戴河度假及開會的慣例。
到了5日，人民日報頭版出現「京津冀等地和有關部門高度重視、壓實責任——落實防汛救災措施 全力以赴搶險救援」；今天，其頭版頭條則為昨天晚間新華社發出的「風雨同心 人民至上——以習近平同志為核心的黨中央堅強有力指揮北京防汛抗洪救災」，但北京汛情已經進入收尾階段。
這篇報導強調，「早在7月上旬，習近平總書記對防汛救災工作作出重要指示」、7月25日至27日，習近平在四川考察中密切關注著汛情，要求全面落實防汛救災主體責任；8月1日，習近平明確指示：「北京市作為現代化大都市，要經受得住這場考驗。」
報導說，習近平要求，各級都要保持「時時放心不下」的工作狀態，做好巡查值守和應急響應，當前要重點關注京津冀、東北地區雨情汛情。
習近平並未在第一時間前往災區，是其「慣例」。2020年7月20日，河南鄭州發生嚴重水災，但7月21日，習近平到西藏拉薩視察。同年8月18日，習近平到安徽考察時，了解當地防汛工作情況，當時安徽洪水已退去一個月。（編輯：唐佩君）1120806