一堆人LINE創「1人群組」幹嘛？真實功能眾狂讚　她取2字名完勝

影音／騎士颱風天衝武嶺！馬路變「超強滑水道」：連人帶車漂漂河

▲武嶺驚傳騎士在颱風天騎車上山，連人帶車被山坡上的淹水洪流沖垮。（圖／翻攝TikTok@user4w27awkjii）
▲武嶺驚傳騎士在颱風天騎車上山，連人帶車被山坡上的淹水洪流沖垮。（圖／翻攝[email protected]

記者黃韻文/綜合報導

日前卡努颱風從台灣東北方海面掃過，外圍環流和西南風帶來的劇烈豪雨，反而對中南部山區造成重創，土石流災情比北部還嚴重。除了南投仁愛鄉加油站遭土石淹沒，還有網友貼出驚悚影音，只見機車騎士想上武嶺，卻連人帶車在山坡路上被強大水流衝成「漂漂河」，馬路秒變超強滑水道，慘況讓眾人捏了一把冷汗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到颱風外圍環流和西南風增強影響，日前南投山區發生豪大雨，有網友在TikTok貼出一段行車記錄器畫面，紀錄日期時間是8月4日上午9時49分，在武領山區的山坡路旁，一名機車騎士被山坡上襲來的巨流泥水沖倒，強大水流一度淹沒跌坐在路上的騎士，要是沒有護欄肯定連人帶車被沖下山，29秒驚悚畫面引起熱議：「現在才知道護欄用處」。

@user4w27awkjii 能活著真好🥹颱風天真的不要發瘋衝武嶺，沒有被直接衝下山真的是萬幸 #武嶺#南投#土石流#颱風 ♬ 是时候表演真正的技术了（DJ版） - 梦洛伊
該段行車記錄器影片說明提到：「颱風天真的不要發瘋衝武嶺，沒有被直接衝下山真的是萬幸。」但尚無法證實，該騎士是冒雨衝上山，或是因故必經之路，幸好最終騎士趁著水流變小趁機牽車逃離，沒有發生悲劇。影片上架才1天時間就超過80萬人觀看：「天然的spa」、「水都衝下來了，為什麼還要把車硬牽起來，應該要先跑吧」、「人平安就好」。

▲機車騎士一度被淹沒在洪流中，連一旁目擊者都愛莫能助。（圖／翻攝TikTok@user4w27awkjii）
▲機車騎士一度被淹沒在洪流中，連一旁目擊者都愛莫能助。（圖／翻攝[email protected]
▲卡努颱風侵台，南投仁愛鄉4日持續降下豪雨，造成南豐村附近山坡發生土石流，而位於南豐村中正路的加油站，也慘遭土石流淹沒。（圖／翻攝記者爆料網）
▲卡努颱風侵台，南投仁愛鄉4日持續降下豪雨，造成南豐村附近山坡發生土石流，位於南豐村中正路的加油站，慘遭土石流淹沒。（圖／翻攝記者爆料網）

快訊／週末出門小心！5縣市「豪雨特報」　國家級警報響了

中南部「大雨還要下一週」！蘭恩颱風生成機率70％　最新路徑出爐

忠貞市場法國麵包340人中毒！受害者畏寒到想死：穿外套睡狂發抖

去KTV注意看！8種「唱歌習慣」暴露工作態度：幫點歌的人最顧大局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀