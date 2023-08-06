影音／騎士颱風天衝武嶺！馬路變「超強滑水道」：連人帶車漂漂河
日前卡努颱風從台灣東北方海面掃過，外圍環流和西南風帶來的劇烈豪雨，反而對中南部山區造成重創，土石流災情比北部還嚴重。除了南投仁愛鄉加油站遭土石淹沒，還有網友貼出驚悚影音，只見機車騎士想上武嶺，卻連人帶車在山坡路上被強大水流衝成「漂漂河」，馬路秒變超強滑水道，慘況讓眾人捏了一把冷汗。
記者黃韻文/綜合報導
受到颱風外圍環流和西南風增強影響，日前南投山區發生豪大雨，有網友在TikTok貼出一段行車記錄器畫面，紀錄日期時間是8月4日上午9時49分，在武領山區的山坡路旁，一名機車騎士被山坡上襲來的巨流泥水沖倒，強大水流一度淹沒跌坐在路上的騎士，要是沒有護欄肯定連人帶車被沖下山，29秒驚悚畫面引起熱議：「現在才知道護欄用處」。
該段行車記錄器影片說明提到：「颱風天真的不要發瘋衝武嶺，沒有被直接衝下山真的是萬幸。」但尚無法證實，該騎士是冒雨衝上山，或是因故必經之路，幸好最終騎士趁著水流變小趁機牽車逃離，沒有發生悲劇。影片上架才1天時間就超過80萬人觀看：「天然的spa」、「水都衝下來了，為什麼還要把車硬牽起來，應該要先跑吧」、「人平安就好」。