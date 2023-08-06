MLB／大谷翔平快哭了！天使交易大限後沒贏過 季後賽機率剩5.3%
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今(6)日主場續戰西雅圖水手，大谷翔平4打數0安打繳白卷，中斷連9場安打，最終天使2:3敗給水手苦吞5連敗，在美聯外卡已經落後6場勝差，儘管如此，天使教頭Phil Nevin依舊保持樂觀，「我們還有50場比賽。」
記者路皓惟/綜合報導
天使在9局下吹起反攻號角，在兩出局時一、二壘有人情況下，Brandon Drury打出了向左外野深遠安打，但天使球運實在不佳，因為小白球彈出牆外成為場地規則二壘安打，讓天使錯失清壘追平的機會，僅追回1分，最後兩出局滿壘的局面，Renfroe揮空三振出局結束比賽。
天使總教練Nevin在賽後談套Drury的這支二壘安打，他說：「如果球沒有飛過全壘打牆之外，我們就能扳平比數了。」Nevin接著表示：「明天來到球場的時候，我們依舊會保持樂觀，我們還有工作要做，這是一支有競爭力的球隊，你們今天也看到了。」
自從8月2日交易大限截止日以來，天使還沒有贏過任何一場，「當然，我們對於失敗感到失望，現在球隊休息室的氣氛讓我們感到痛苦，不過我們還有50場比賽要打，還有很多事情發生。」
天使隊目前戰績56勝56敗、勝率剛好5成，位居美聯西區第4名，落後第一的德州遊騎兵9.5場勝差；在美聯外卡方面，天使差距6場勝差。據fangraphs數據統計，天使隊目前進入季後賽的機率僅有5.3%。